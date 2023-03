River es el único puntero del campeonato

River termina la fecha 8 de la Liga Profesional de la mejor manera luego de ganar el domingo y quedar como único puntero hoy por la derrota de San Lorenzo.

El triunfo de ayer por 2 a 0 frente a Sarmiento en Junín, dejó a los dirigidos por Demichelis con 18 pts y en la cima de la Liga Profesional. Sin embargo, el primer puesto podía durar poco si el Ciclón, que jugaba hoy frente a Newells, ganaba y llegaba a los 19 pts.

Finalmente, por la tarde el Cuervo cayó 1 a 0 con la Lepra de visitante y no pudo volver a la punta.

De esta manera, quedó todo a pedir de boca para La Banda y quedó único lider con 2 unidades de ventaja, al menos por este fin de semana.

En lo que va del torneo, el Millo cosechó 6 triunfos y 2 empates, además, viene de tres victorias al hilo ( vs Lanus, vs Godoy Cruz y vs Sarmiento).

Asi quedó la tabla de la Liga Profesional

1. River (18 pts)

2. San Lorenzo (16 pts)

3. Defensa y Justicia (14 pts)

4. Racing (14 pts)

5. Lanús (14 pts)

6. Newells (14 pts)

7. Rosario Central (14 pts)

8. Talleres (13 pts)

9. Instituto (13 pts)

10. Huracán (12 pts)

*Lanús y Argentinos cierran la fecha esta noche, por lo que la tabla puede sufrir modificaciones*