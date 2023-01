River sueña con Borré

En el mundo River se ilusionan con un regreso que, de concretarse, sería sin lugar a dudas el refuerzo de mayor jerarquía del fútbol argentino. Sucede que Rafael Santos Borré, quien perdió la titularidad en el Eintracht Frankfurt de Alemania, tiene serias chances de volver a ponerse la camiseta con la banda roja. Si bien no será sencillo, el Millonario ya activó para cerrar la vuelta del goleador de la era de Marcelo Gallardo.

Lo principal que hay que destacar en torno a la negociación es que desde River estarían dispuestos a realizar una inversión económica importante, más aún si se concreta la venta de Enzo Fernández al fútbol inglés y que su representante Araóz confirmó que el deseo del jugador es ser feliz y sentirse cómodo en la cancha, por lo que meterían presión para que los alemanes pudieran aceptar un préstamo. Cosa que no sucedería, en caso de que finalmente el colombiano vaya a jugar a la liga mexicana.

A su vez, el agente del futbolista reconoció ante la prensa el interés del futbolista de retornar al Millonario e indicó que, llegado el caso, su sueldo no sería un inconveniente. “Hay formas de que el jugador no pierda y a River no se le vaya el presupuesto”, afirmó a medios nacionales.

Vale destacar que Rafael Santos Borré supo ser un futbolista importante para que el Eintracht Frankfurt de Alemania conquistara la UEFA Europa League en junio del año pasado, al imponerse 5 a 4 por penales frente al Rangers de Escocia, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos.

Sin embargo, el colombiano perdió consideración y esto lo terminó de afectar en su desempeño en la Selección colombiana, que no logró clasificarse a la Copa del Mundo. Hoy relegado y ni siquiera considerado al momento de entrar, el cambio de aire es una decisión tomada. River es el deseo del jugador y el sueño de los hinchas millonarios. Pero desde la liga mexicana e incluso, según rumores, de la estadounidense quieren meter la cola.