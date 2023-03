Rosario en el ojo de la tormenta

Es de público conocimiento la situación social que vive Rosario y la provincia de Santa Fe con respecto a la disputa de barras bravas, narcotráfico y muertes que hay desde hace muchos años, y el mundo del fútbol está inmerso en esta polémica. Con dos clubes sumamente importantes como Rosario Central y Newell’s, esta situación pega muy de cerca tanto para Leprosos y Canallas, por lo que algunos protagonistas han comenzado a hablar en el último tiempo.

Uno de ellos fue Miguel Ángel Russo durante el mes de enero, cuando el técnico del Auriazul regresó a un club muy importante en su carrera y al ser consultado respecto al mercado de pases, el ex-Estudiantes fue totalmente sincero y sin pelos en la lengua: “Las complicaciones del libro de pases fueron muchas. Nos encontramos con esposas de jugadores que no quieren venir a vivir a Rosario. Es una realidad, es muy duro y me duele decirlo, pero chocamos contra eso también”. Esta declaración llamó mucho la atención porque fue hecha por alguien de peso importante en Central y que tocaba un tema muy profundo y que públicamente no se hablaba mucho por técnicos o jugadores al tener riesgo de represalias.

En medio de la polémica por la amenaza a Lionel Messi tras el atentado a tiros a un supermercado perteneciente a su esposa, el otro que habló ayer fue el entrerriano Ezequiel Unsain, que se encuentra en Defensa y Justicia pero es surgido y reconocido hincha del Rojinegro. El arquero también fue sincero al igual que Russo y dejó un mensaje para el mejor jugador del mundo: “Si fuera amigo, le diría que no venga a Messi. Me desilusiona como hincha porque lo que más quiero es verlo, pero es muy complejo. Sería egoísta obligarlo a venir solo por verlo jugar en Argentina, porque también hay que pensar en su familia”.

Con muchas hipótesis con respecto a por qué sucedió esta balacera que impacta de cerca a la familia Messi y Roccuzzo, las internas de barras bravas de los dos clubes más importantes de la ciudad quedan en el medio para ver si es un mensaje al jugador del PSG o si se trata de una cuestión más vinculada a la política. Vale recordar que desde hace varios meses se baraja mucho la posibilidad de que el rosarino cumpla su sueño y juegue en el Coloso Marcelo Bielsa para ponerle punto final a su carrera en los próximos años.