Scaloni: "Esta victoria nos deja tranquilos, hoy el equipo estuvo muy sólido"

Por la segunda fecha del grupo A, Argentina derrotó 1-0 a Uruguay en el Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha. Con una grandiosa actuación de Messi y un buen ingreso de Angel Di María, Argentina volvió a la victoria tras varios empates.

Acerca del ingreso de Guido Rodríguez en reemplazo de Leandro Paredes, expresó: "Guido siempre estuvo con nosotros, hace rato que valoramos su compromiso. Hoy tuvo su oportunidad y la aprovechó muy bien".

"Siempre digo que todos los futbolistas del plantel están para jugar, me pone muy contento porque le hace muy bien a la Selección. En los partidos anteriores considero que también merecimos ganar. Hoy el equipo dio ese plus para que no nos conviertan", destacó el entrenador.

"Hoy el equipo estuvo muy sólido, esta victoria nos deja tranquilos porque el equipo estuvo muy bien ante un gran rival. Todas las decisiones las tomamos siempre por el bien del equipo, eso está clarísimo", concluyó.