Serena Williams podría no presentarse al US Open

Novak Djokovic fue uno de los primeros en alzar la voz en contra de los protocolos que establecería la ATP para el US Open, el cual se desarrollaría entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre. El serbio criticó la idea de que tengan que pasar 14 días en un hotel antes del torneo, para realizar una cuarentena, y que solo puedan llevar un equipo con pocas personas.

Ahora fue el turno de Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia, quien consiguió 23 títulos de Grand Slam. Patrick Mouratoglou, el entrenador de la estadounidense, comentó que no está de acuerdo con algunos protocolos. “Creo que Serena querrá jugar el US Open al cien por ciento de sus posibilidades, pero no sé cómo puede instalarse en Nueva York para competir acompañada por una sola persona”, afirmó.

“No imagino a Serena tres semanas en Nueva York sin su hija, que además cumplirá tres años el 1 de septiembre. Quieren que el torneo siga adelante a cualquier costo por razones económicas, lo que entiendo, pero me pregunto cuántos tenistas estarán dispuestos a aceptar esas condiciones”, agregó para aclarar la postura.