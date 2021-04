Sigue la espera para la Liga Amateur Platense

Este fin de semana no habrá acción de los torneos que organiza la Liga Amateur Platense y todo lo que tiene que ver con el fútbol a nivel regional, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno nacional. Además, otra de las razones del parate es porque la reunión que estaba pautada para esta semana de la entidad se postergó para la próxima, por lo cual más allá de que acatarán a lo que dispongan las autoridades, aún no se dio un cónclave entre los dirigentes para definir los pasos a seguir entre los clubes, ya que hay que dirimir distintas cuestiones.



Por otra parte, Everton y Estrella de Berisso tendrán que esperar algunas semanas más para conocer si van a ­formar parte o no de la Primera D Metropolitana, y poder representar junto a Defensores de Cambaceres a La Plata, Ensenada y la mencionada capital del inmigrante. El certamen tiene fecha de comienzo, de forma extraoficial, para el 8 de mayo, sin embargo sigue la incertidumbre para todas las instituciones; el Rojo, para saber cuándo debe jugar, y el Decano junto a la Cebra, para conocer si serán parte del campeonato a partir del segundo semestre o no.