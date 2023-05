Sin Domínguez, el Pincha se entrenó en City Bell

Ausencia justificada. Eduardo Domínguez no se presentó a dirigir la práctica de ayer del plantel profesional de Estudiantes de La Plata producto de una gripe. Sin embargo, los futbolistas se presentaron temprano al predio albirrojo y trabajáramos desde las 9:30 bajo las órdenes del cuerpo técnico de Domínguez de cara al partido de mañana a las 19 frente a Banfield en el estadio Jorge Luis Hirschi, correspondiente a la decimoséptima fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol. En ese sentido, y en las puertas de una nueva seguidilla de partidos entre Torneo de Liga Profesional y Copa Sudamericana, Estudiantes recupera a dos jugadores muy importantes de cara a semejante calendario. Primero el duelo ante el Taladro, aunque también el jueves jugará en Paraguay enfrentando a Tacuary por el Grupo C del certamen continental.

En primer lugar, Guido Carrillo superó una lesión muscular que le demandó más de 20 días y ultima detalles para volver. Desde su regreso al club en el último mercado de pases le ha costado físicamente, pero es un jugador preponderante para tantos compromisos. Sobre todo porque Mauro Boselli venia jugando sin parar y tuvo sus complicaciones. Y por otro lado, el otro jugador que volverá a la nómina de posibles convocados es Franco Zapiola quien superó un esguince moderado de tobillo. Tras largos dos meses de recuperación, incluso con el pie inmovilizados, el talentoso volante también se sumará para esta etapa de partidos consecutivos.

No se guarda nada para mañana

El técnico albirrojo no quiere regalar nada en ninguno de los tres torneos que lo tiene a su equipo como protagonista. El Pincha se encuentra quinto en la Liga Profesional de fútbol, a nueve puntos de River, pero con un encuentro por disputar ante el Millonario de Martín Demichelis. Sigue en carrera en la Copa Argentina y además está liderando el Grupo C de la Copa Sudamericana junto al Red Bull Bragantino de Brasil. Por esta razón, el “Barba” dispondrá de un 11 repleto de titulares para recibir a Banfield mañana y lo mismo haría el jueves de la semana que viene en Paraguay en la cuarta fecha de la Sudamericana. De esta manera, jugaría con: Andújar; Godoy, Núñez, Lollo, Romero, Benedetti; Zuqui, J. Rodríguez, Ascacíbar; Rollheiser y Boselli.

La Reserva cayó ante el Taladro

Ayer por la mañana en Luis Guillón la Reserva perdió 2-1 ante el Taladro, que lo ganó por ambición y protagonismo, la combinación que hizo que el Pincha sume la mayoría de los puntos de local, pero no logra ser regular afuera de City Bell. Estudiantes no supo defender el 1-0 y terminó cediendo puntos. Martiniano Moreno, el gol Pincha. Se volvió un karma, y una mochila que por el momento no puede desprenderse. Al salir del Country la Reserva muestra otra versión, y no puede hacerse del protagonismo. Ante Banfield lo ganaba por contundencia, pero lo perdió por impericia y errores puntuales. Esta vez la línea de cinco no fue efectiva, no tuvo sorpresa ni cobertura en defensa. El equipo quedó muy largo y el local, en cambio, fue efectivo y preciso.