Sin respuestas: Gimnasia perdió con Colón y se mantiene en la irregularidad

¡No puede de visitante! En el Brigadier Estanislao López, Gimnasia perdió 1-0 con Colón, por el gol de Eric Meza. En un encuentro de muchas infracciones, fueron expulsados Insaurralde y Leyes en el Lobo, mientras que Pierotti vio la roja en el Sabalero. Sin el Pulga Rodríguez, el Lobo volvió a dejar puntos como visitante y se mantiene en el camino de la irregularidad, ante un campeón que quedó como único líder del torneo.



Un primer tiempo donde Colón tuvo un poco más de protagonismo, apostando al manejo de la pelota. Gimnasia por su parte, se mostró ordenado y sólido, pero no tuvo peso ofensivo. Las más claras las tuvo el local, con dos tiros libres de Ferreira y Piovi.

La polémica de la primera parte se produjo a los 38', cuando Alexis Domínguez fue derribado por Garcés. En una clara infracción, Espinoza no dudó y no lo cobró, diciendo que no hubo infracción. Insaurralde se enojó con el árbitro y este lo expulsó, luego de mostrarle la segunda amarilla.

En el segundo tiempo, al Lobo le costó con el hombre de menos. Colón fue intenso y el protagonista del encuentro. Un remate en el palo de Farías, fue el primer aviso del Sabalero. Gimnasia no tuvo peso en ofensiva y se dedicó ubicar las líneas juntas y a cuidar su arco.

Y tras quedar mal parado, sufrió el único tanto del encuentro: tras un pelotazo, Meza controló enganchó y con un remate a colocar, puso la pelota al ángulo para el 1-0 a los 78'. Después llegó el show de las expulsiones: primero, Pierotti le pegó una patada criminal a Guiffrey y vio la roja, para dejar al local con 10. Cuando la esperanza parecía nacer en Gimnasia, todo se desvaneció.

A los 92', Nery Leyes imitó a su contrincante y con otra plancha, vio la roja luego de ingresar en el complemento. Mucho más no pasó y Gimnasia volvió a dejar puntos en el camino como visitante. De esta forma, llegó a los 13 encuentros sin ganar en dicha condición y se mantiene en el camino de la irregularidad. Mucho que mejorar Gimnasia...

Formaciones

Colón (1): Burián; Mura, Garcés, Piovi, Gallardo; Lértora; Farías, Berbardi, Aliendro, Ferreira; Castro. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia (0): Rey; Gerometta, Morales, Guiffrey, Melluso; Alemán, Insaurralde, Mancilla, Miranda; Ramírez y Domínguez. DT: Messera-Martini

Goles: 78' Eric Meza (Col)



Incidencias: 39' expulsado Carlos Insaurralde (Gim) por doble amarilla; 87' expulsado Santiago Pierotti (Col) por una plancha; 90+2 expulsado Nery Leyes (Gim) por una fuerte plancha.



Estadio: Brigadier General Estanislao López

Árbitro: Fernando Espinoza

TV: TNT Sports