Tenis: Alcaraz sigue en la lucha por ser el líder y Novak Djokovic igualó un récord histórico

La obtención del Argentina Open en Buenos Aires, su primer título del año y el séptimo de su carrera, le redituó a Carlos Alcaraz un aporte de 250 puntos para el ranking. En otro momento se trataría de una cifra sin mayor trascendencia; pero ahora, en un contexto de lucha apretada por el primer puesto de la clasificación semanal, suma, aun cuando su valor real quedará expuesto durante las próximas semanas.

Antes del trofeo conseguido en nuestro país, el jugador nacido en Murcia había empezado el torneo con 6.730 puntos en el bolsillo, había reducido 500, y con lo agregado en Buenos Aires apareció este lunes con 6.480 unidades. De todos modos, quedó a 590 puntos de Novak Djokovic, el número 1 del ranking (7.070), que tomó un descanso tras ganar el Australian Open y regresará al circuito la semana próxima, cuando se dispute el ATP 500 de Dubái. El serbio comenzó este lunes su semana número 377 como líder del ranking masculino.

Al consagrarse, Alcaraz declaró: “Imagino un año bonito, donde defiendo algún título que otro, vienen torneos para disfrutarlos y la lucha por el 1 con Djokovic y Tsitsipas, que son los que están más cerca, pero eso no significa que no puedan entrar otros jugadores. Como dije, hay un abanico muy amplio de posibilidades, de jugadores que pueden ganar un Grand Slam y pelear por el 1. No quiero dejar a ninguno afuera, pero hay 7 u 8 jugadores que merecen y tienen nivel para estar en lo más alto”.

Lo cierto es que Nole también logró igualar a Steffi Graf, que fue la tenista con más tiempo liderando en la WTA. Lo hecho por la teutona comenzó el 17 de agosto de 1987 y, más allá de algunas interrupciones, culminó casi una década después, el 30 de marzo de 1997. Habrá que ver si el serbio continúa dando que hablar con sus cifras, pero algo claro es que Alcaraz es joven y tiene con qué seguir superándose.