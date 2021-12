Tenis: Pierre Herbert no jugará el Abierto de Australia por no vacunarse

El 2022 tenístico comenzará el 17 de enero con el Abierto de Australia, y si bien falta más de un mes para que se lleve a cabo el primer Grand Slam del año, ayer se conoció una ausencia por un motivo muy particular. En este sentido, trascendió que el tenista francés Pierre Hugues Herbert (110°) no dirá presente en el torneo oceánico ya que no se encuentra vacunado contra el coronavirus. De esta manera, su compañero Nicolás Mahut (5° en dobles), con quien ganó el Masters de Turín en noviembre, tendrá que formar otra dupla.

En ese contexto, para poder jugar el Abierto de Australia cada tenista debe sí o sí estar vacunado contra la Covid-19. La decisión del francés Herbert de no hacerlo lo marginó del torneo, siendo así la primera baja importante por esa razón.

Así las cosas, Mahut había comentado en una entrevista: “Herbert empezó a reflexionar en el pasado US Open y en el torneo de Amberes me confirmó su decisión. Es consciente de que esto podría complicar seriamente su temporada”. Y sentenció: “No estoy del lado de la gente que juzga y que dice si está bien o está mal. Respeto su decisión. En mi caso me vacuné muy temprano, pero lo entiendo, es una elección personal y no quiero entrar en polémicas con él”.