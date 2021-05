Tinelli pidió licencia en San Lorenzo y dejará la presidencia del club

Vía redes sociales, el conductor televisivo, Marcelo Tinelli, anunció que abandonará la presidencia de San Lorenzo en un contexto crítico donde el club de Boedo quedó eliminado de todas las competiciones.

El mediático había logrado imponerse en 2019 con el 80% de los votos con la lista "San Lorenzo Siglo XXI". Pese al optimismo, y según las palabras del mismo Tinelli, nunca se logró alcanzar los objetivos propuestos.

“Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr los objetivos planteados, pero queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en ese caso los resultados no se dieron. Me ha pasado en este año y medio de gestión. Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios en la elección del 2019″, comunicó.

Tinelli volverá con a la TV este lunes con ShowMatch y además es presidente de la Liga Profesional de Fútbol y es vicepresidente de la AFA.

A esto hay que sumar que el Ciclón no ayuda para nada, quedó eliminado de la Copa Libertadores, la Sudamericana, la Copa de la Liga y la Copa Argentina.