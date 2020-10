“Un equipo de Russo siempre va a carecer de funcionamiento porque no trabaja”

Conozco a las principales figuras que están ahora al frente de la Conmebol y no me gustan nada. Sé de qué madera están hechos. A los equipos argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores les tocó algo bastante difícil, pero que dentro de mi mentalidad ganadora, no me permito concebir tanta dificultad para que puedan sortear esta fase.

Si yo tuviera en mis manos el plantel más el funcionamiento de River, ni de visitante ni de local le temería al Athletico Paranaense. Estuve a punto a dirigir ese equipo antes de que llegue Lothar Matthaus. Recuerdo haber estado en Curitiba una semana y me ganó el alemán por chapa.

El mejor antecedente del rival de River es que es un equipo brasileño. Si bien en el fútbol todo puede pasar, para mí River debería pasar la fase sin problemas.

Por el lado de Boca, los hinchas le temen más a D’Alessandro y Coudet en el banco, los dos con pasado Millonario, que realmente a lo que pueda dar el Internacional de Porto Alegre. Para mí Boca no tiene funcionamiento. Tiene a toda la prensa del mundo, y tiene individualidades en cada uno de los puestos de la cancha. Esos jugadores podrían destacarse en cualquier equipo del mundo, como pasa con Salvio, Tévez, el arquero Andrada o Lisandro López.

Un equipo que dirija Miguel Russo siempre va a carecer de funcionamiento porque no va a haber trabajo, no trabaja. Pero sí tiene individualidades que le permiten pelear un campeonato o una Copa. Russo en Boca tiene ricas individualidades y por eso este equipo debería superar esta fase.

De los tres argentinos en el sorteo, Racing es el que la tiene más complicada. Enfrente tiene al último campeón de América. Pero pese a todo, el fútbol permite que pueda pasar cualquier cosa. La Academia tiene una intensidad de juego que, en caso que no se deje inhibir por los pergaminos del rival, le va a poder jugar de igual a igual tanto en Avellaneda como en Brasil.

Por funcionamiento e individualidades River debería pasar a los cuartos de final de la Copa. Solamente por individualidades en cantidad, Boca debería también pasar. Y Racing, si bien la tiene más difícil, si juega como ganador y con confianza, lo puede superar. No es imposible el Flamengo.