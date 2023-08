Un mercado con cautela para el Lobo

El Lobo está a dos días del debut por la Copa de la Liga contra Talleres y hasta el momento solo tiene dos caras nuevas con los regresos de Pablo De Blasis y Lucas Castro, pero la idea es incorporar en dos o tres puestos más aunque por ahora no está fácil el asunto. Como la intención es hacer el gasto justo y necesario para traer refuerzos y destinar dinero a pago de deudas, acreedores y también desde calle 4 están muy atentos tras una audiencia de ayer al posible fallo millonario para pagarle a la empresa Sport Managements por la venta de Andrés Guglielminpietro, el mercado de pases está siendo cauteloso.

En primer lugar, la primera oferta por Agustín Cardozo fue considerada baja por Tigre y la rechazó por lo que se espera un segundo intento por parte de Gimnasia aunque están lejos de llegar a la cifra de 2.500.000 como pretenden desde Victoria por el 100%. Allí, como comentó este medio ayer, surgió la posibilidad del uruguayo Rodrigo Saravia de 22 años, quien fue bien visto por la Comisión Directiva, pero también desde Peñarol se ponen firmes para la salida de su número 5 titular. De esta manera, parece que el reemplazante de Ignacio Miramón podría estar en estas dos opciones.

Luego, en el volante por derecha finalmente Santiago Simón será tenido en cuenta por Martín Demichelis y así se bajó uno de los nombres que más seducía a la CD y CT, pero siguen los sondeos por otros futbolistas tanto en el fútbol argentino como en el exterior. Por último, como informó El Clásico en los últimos días, si no hay una opción superadora y dentro del presupuesto la idea es no incorporar un lateral derecho, aunque está en carpeta Rafael Haller de Danubio. A pesar de que no hubo conversaciones hasta el momento ni ofrecimientos formales, el conjunto blanquinegro tiene la idea de venderlo al exterior, aunque Estudiantes también está interesado.

De esta manera el periodo de transferencias no está siendo fácil para el Tripero aunque todavía le quedan 15 días más para conseguir ese reemplazante de Miramón y la incorporación en el volante por derecha.

Una nueva práctica en Abasto

En la mañana de hoy habrá un nuevo entrenamiento en Estancia Chica, donde la idea es plasmar el posible 11 que paró a principios de la semana con Lucas Castro o Pablo De Blasis acompañando a Nicolás Sánchez en el doble cinco, mientras que el otro día estuvo Franco Soldano como volante por derecha pero Franco Torres también pelea por un lugar.

Teniendo en cuenta que mañana será la última práctica donde seguramente habrá tareas tácticas y pelota parada, a partir de las 9:30 habrá más precisiones para estas dudas en la formación inicial pensando en la “T”.

Cayó la Reserva en Córdoba

En la noche de ayer, la Reserva de Gimnasia comenzó la Copa de la Liga Proyección con el pie izquierdo porque perdió por 2-0 frente a Talleres en La Boutique. Además de esto hubo una mala noticia porque Fermín Irisarri fue reemplazado a los 25 minutos del encuentro ya que se resbaló y tuvo una inestabilidad en la rodilla e instantáneamente el mediocampista se tiró al piso mostrando dolor.

Sobre el final del primer tiempo y luego de unos flojos minutos del Lobo, la T abrió el marcador a los 41 minutos para irse al descanso 1-0 arriba. En el inicio del complemento los locales nuevamente golpearon con el 2-0 a los 55 minutos, y a pesar de los cambios desde el banco, el cuadro platense no logró al menos descontar y cayó en su primera presentación.

El 11 tripero: L. Acosta; Rodríguez, Corbalán, Morales, Cortazzo, Cabello; Álvarez, Irisarri, Rojas; López y Merlo.