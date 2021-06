Uruguay fue una “banda milonguera” y Argentina no se achicó

La Argentina se armó muy bien contra Uruguay. Especialmente por la entrada de Guido Rodríguez, que es un cinco bien cinco y bien posicional con voz de mando para jugar en lugar de Paredes.

De ahí hacia atrás o hacia adelante manejó todo el primer tiempo.

El arquero ni una tocó. Los centrales jugaron muy bien. Los laterales fueron muy bien. Mejoró De Paul y Lo Celso bien. Messi estuvo enchufado. González, explosivo. Inseguro Lautaro Martínez. ¿Uruguay? Una “banda milonguera”.



Partido al medio. Marcando mal. Solos y no asistidos: Suárez y Cavani solos. Muy mal los charrúas. Solo De la Cruz intentaba crear o asociarse.



Ya a los 35 minutos Argentina merecía ir ganando 2 a 0. Terminó el primer tiempo: “the first time”. Quedó corto el 1 a 0 a favor de la Albiceleste.



En la segunda mitad podían pasar dos cosas: una, que Uruguay se adelantara y le regalara a nuestra Selección la contra. Dos, que Argentina solita y sola se meta atrás por el “síndrome del miedo a que le empaten otra vez más”.



Solo Messi parecía poder quitarle ritmo a un Uruguay muy, pero muy ­limitado.



Perdía de a lapsos la bola Argentina, pero el rival era impotente. Suárez, ido. Cavani chocaba. El resto metía y nada más.

No hubo creación en Uruguay. Los jugadores solo metían e iban para adelante. No creaban peligro.



Lionel Messi creció con la pelota y le cometían esas faltas que les cortan ritmo a los adversarios.



Los de la otra orilla pegaban. Pero Argentina no se achicó.



Una lástima que los Albicelestes no pudiesen defenderse con la pelota. Con un muy buen primer tiempo y con un sacrificado segundo, Argentina le ganó a Uruguay, y fue justo.