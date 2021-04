Verón le puso picante al clásico en las redes

En la previa al clásico entre Estudiantes y Gimnasia, los hisopados fueron la primera polémica del derbi. Fueron tema de conversación durante el fin de semana pasado debido a que los jugadores del Pincha debieron hacerse los autotesteos. En redes sociales hinchas y periodistas del Lobo salieron al cruce y acusaron a Estudiantes de “irresponsables”.



“Que digan lo que quieran. Yo vi tuits de ellos puteándonos y la verdad que me chupa un... Porque a nosotros nos controlan todos los infectólogos y médicos. Estamos bajo la guardia de ellos y nada nos puede salir mal en este tema”, disparó Francisco Apaolaza luego del triunfo ante Aldosivi. No obstante, la historia no quedó ahí y el actual vicepresidente del club, Juan Sebastián Verón, le puso un ingrediente más a la previa del clásico del domingo.



La Bruja salió a hablar en su Instagram personal ante las acusaciones y publicó un video donde se ve al capitán de Los Pumas, Agustín Creevy, haciéndose el autohisopado en su club de Inglaterra, una medida que están comenzando a adoptar en varios clubes del mundo.



Como ya se sabe, a Verón lo acusan de “ser inglés”, y utilizan eso como insulto hacia su persona. Es por eso que junto a las imágenes explicó: “Como yo soy inglés, lo hacemos también acá. Le ahorro el chiste a los bolu...”.



Además, desde los médicos de Estudiantes hasta varios dirigentes y jugadores del Pincha, sostuvieron que es algo común y no hay ninguna falta en lo que sucedió, pero faltaba la palabra autorizada.

Los usuarios estallaron en las redes y compartieron las fotos donde se ve lo que dijo el ahora vicepresidente de la institución.