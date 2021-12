“Volví a Gimnasia para seguir ganando títulos”

Hay personas que automáticamente remiten a una institución. Por los momentos vividos, por los logros alcanzados y por el amor a esos colores. Tatiana Vera, capitana y referente de Las Lobas, supo ganarse el corazón del hincha de Gimnasia con dedicación y una entrega total sin pedir nada a cambio. A horas de haber logrado el Torneo Metropolitano, atendió en exclusiva a diario Hoy para hablar de todos los temas: su regreso al conjunto Mens Sana, el cariño de la gente, las claves del campeonato y la respuesta de Lucas Licht ante las sentidas palabras de la número 10.

—¿Cuáles son la sensaciones del día después de volver a ser campeona con el club de tus amores?

—En lo personal estoy muy feliz, lo dije el otro día y lo repito ahora: jugar una final con Gimnasia es todo para mí. Mi familia es súper Tripera, estamos todos disfrutando de este gran momento de Las Lobas.

—Tenías un buen presente en la liga española de vóley y terminaste confinada por el brote de Covid-19 con tu familia lejos. ¿Se te vinieron esos momentos a la mente mientras dabas la vuelta olímpica?

—Desde el primer momento que volví, no pensé en otra cosa que no sea en salir campeona. Este torneo era nuestro objetivo principal y por suerte pudimos conseguirlo. Me costó mucho irme a España, estar lejos de la familia y de Gimnasia. Pero me sirvió mucho para crecer deportivamente, siento que el roce internacional me transformó en una mejor jugadora. Estoy terminando un año cargado de emociones y no había mejor forma de coronarlo que logrando el torneo metropolitano.

—En el polideportivo se notó el clima de familia que tanto cuentan. Celebraron junto al fútsal que fue campeón el día anterior, además de todas las disciplinas alentándolas e incluso Matías Melluso también dijo presente. ¿Qué te genera como jugadora e hincha?

—Lo hablaba con Brenda Graff y hacíamos una especie de comparación con lo que fue el polideportivo en 2017 cuando ganamos la liga nacional, creo que el domingo hubo más gente. El acompañamiento de la gente fue impresionante, no solo en la final sino a lo largo del certamen. Alicia Casamiquela fue y será un emblema no solo para Gimnasia, sino para el vóley de todo el país. Gran parte de todo lo que estamos viviendo es gracias a ella.

—Última, emocionaste a todos con la dedicatoria a Licht. ¿Te escribió el Bochi?

—Con el Bochi venía hablando desde hace varios días. Y sí, me escribió ni bien terminó el partido para saludarme, me dijo que se quedó con la espina de no haber podido despedirse de la gente en el Bosque. Ayer me mandaron Mariano Messera y Chirola Romero para felicitar a todo el plantel, lo que para mí es una locura porque son referentes totales, son mis ídolos. Me da orgullo como hincha del Lobo y la emoción es mayor por lo que significan esos apellidos para la institución.