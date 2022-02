Wanchope Ábila rompió el silencio

Wanchope hizo una fuerte publicación en redes y Riquelme reaccionó. Ahora, tras escuchar la versión del vicepresidente, Ramón Ábila rompió el silencio: fuertes críticas al ídolo Xeneize y su Consejo de Fútbol, la falta de diálogo por parte de Sebastián Battaglia y cómo influyó en su salida su relación con Tévez.

“No sé por qué dejé de jugar en Boca. Nunca me comunicaron qué querían hacer conmigo. A Riquelme lo llamé y no me atendió. Me dijo que estaba muy ocupado, que hable con los muchachos del Consejo, que se encargaban. Les mandé mensaje y no me contestaron. Seguro ellos me solucionaron el tema, creo que hubo gente que tuvo que interceder, pero nunca me contestaron”, afirmó.