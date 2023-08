Yohana Aguilar, delantera de Las Murciélagas, expresó su orgullo

Yohana Aguilar, delantera y figura de Las Murciélagas, expresó su orgullo y sorpresa por el histórico triunfo ante Japón, por 2 a 1, en la final del primer Mundial organizado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA).

“Es algo que no puedo explicar”, señaló Aguilar a la página oficial de IBSA, luego de la rutilante victoria ante Japón en el primer campeonato femenino que se desarrolló en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra.

“Aún no me doy cuenta de lo que realmente está pasando o de lo que acabamos de hacer. ¡Es una alegría tan tremenda que creo que me va a explotar el corazón!”, agregó la autora de los dos tantos ante el seleccionado nipón.

“Esta fue la tercera vez que jugué contra Japón y siempre nos derrotaron por un amplio margen, pero demostramos que tenemos un equipo tremendo que podría enfrentarlos. ¡Es maravilloso! No tengo palabras para describirlo”, remarcó la delantera cordobesa.