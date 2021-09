Zielinski, de “al final veremos para qué estamos” a su renovación en diciembre

El entrenador de Estudiantes, Ricardo Zielinski, no quiere desenfocarse de los objetivos que se plantearon a principio de pretemporada cuando el plantel retornó a los entrenamientos en la última pretemporada. Luego de lo que fue un auspicioso primer torneo, donde consiguió llegar a los cuartos de final de la Copa de la liga Profesional, tras recuperar a un equipo abatido por los malos resultados y una racha negativa histórica de la mano de Leandro Desábato como DT, ahora quiere ir por más. Sin embargo, en las conferencias de prensa el Ruso no quiere apresurarse. “Desde que estoy no hemos bajado del quinto puesto y no miramos más allá del partido que viene. Al final se verá y por eso seguiremos yendo partido tras partido. Siempre hemos sido regulares y competitivos. No nos sobra nada, el esfuerzo es permanente y cuando voy a una institución busco que el equipo se identifique con la historia del club, y estamos en esa búsqueda”, explicó en la previa al duelo de esta noche ante el Calamar. Además, se refirió a su continuidad, o no, en el club: “En todos los clubes que estoy, es el mejor del mundo, pero respetando los espacios. Desde que pisé Estudiantes es el mejor del mundo. Estamos muy contentos acá, pero esto es fútbol, no me apuro y tenemos muy buenas intenciones de las dos partes. Ojalá podamos lograr los objetivos y después se verá”. El contrato del entrenador se termina en diciembre y, si bien van a esperar a que llegue dicho mes, en la dirigencia Albirroja ya comenzaron los diálogos con su representante para renovarle por un año más. ¿Habrá Zielinski para rato?