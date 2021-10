Zielinski: "Me voy con bronca porque no le pudimos dar una alegría a la gente"

Ricardo Zielinski habló en conferencia, tras el empate de Estudiantes ante Rosario Central. El Ruso se lamentó no haber podido marcar más goles en la primera parte y destacó que aún deben mejorar muchas cosas. Por otro lado, se mostró contento con la ovación de la gente.



"Tengo mucha bronca, porque evidentemente lo podríamos haber resuelto en el primer tiempo. No estuvimos finos a la hora de finalizar y nos está pasando de local, que no podemos cerrar los partidos. Seguiremos insistiendo y tratando de mejorar en la definición. Evidentemente no nos vamos conformes con este resultado", señaló.

Además destacó que el equipo pagó la poca efectividad en la primera parte: "Cuando no podés abrir el marcador en el primer tiempo, desgaste lo pagás. Pusimos un delantero más para ir a buscarlo, pero en el fútbol argentino es muy difícil mantener los 90 minutos el mismo ritmo. No me gusta dar excusas, porque en el segundo tiempo teníamos que subir un poco más. Central no jugó y apostó a los pelotazos. Se hizo complicado".

También elogió los ingresos de Zapiola y de Ayoví: "Ayoví necesitaba el gol, porque no vino en la mejor forma y se está poniendo bien. Está mejorando. Zapiola es uno de los proyectos que tenemos y lo está haciendo bien. Seguiremos apostando a una buena competencia en las divisiones inferiores".

Párrafo aparte, se mostró contento por el recibimiento hacia él, de la hinchada: "Fue una buena experiencia con la gente de Estudiantes, pero uno tiene bronca porque no le pudo dar una alegría. Jugás con uno más con la hinchada y me voy con una sensación rara, porque no le pudimos dar un triunfo en su vuelta. Me pone contento que me hayan recibido bien".