Zielinski: "Nos superaron y no encontramos nunca el partido"

En el Norberto "Tito" Tomaghello, el Pincha perdió 2-1 con Defensa y Justicia en un duelo complejo. Miguel Merentiel y Walter Bou marcaron para el Halcón, mientras que Gustavo Del Prete convirtió para Estudiantes.

En la conferencia de prensa tras la derrota, Ricardo Zielinski expresó que: "Me da la impresión que no tuvimos un buen partido en líneas generales, no pongo excusas, el primer tiempo no jugamos bien y en el segundo tiempo jugamos un poco mejor, pero cuando nos hacen el segundo gol el equipo se cayó".

Acerca del funcionamiento del equipo, Zielinski afirmó: "Creo que cuando suceden algunos inconvenientes son problemas del equipo y no de una línea. Sufrimos varias bajas importantes y el equipo no estuvo fino este partido, creo que dieron todo y no podemos criticar nada".

"Nos superaron, no jugamos bien y no encontramos nunca el partido. Siempre se sacan cosas positivas, creo que tuvimos un gran arranque del segundo tiempo. Defensa llegó en algunos contragolpes y después del gol, ellos encontraron los espacios", concluyó el entrenador del Pincha.