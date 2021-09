Zielinski: "Peleamos todos los partidos como una final"

Este domingo, Estudiantes le ganó a Patronato por 2 a 1 en condición de visitante, triunfo que lo ubicó en la segunda posición de la tabla, a tres puntos de Talleres.

En ese marco, Zielinski destacó: “fue un partido muy parejo, Patronato es un buen equipo así que teníamos que sacar los tres puntos hoy y los sacamos”. El “Ruso” sostuvo, al ser consultado por Diario Hoy, que era “una cancha muy difícil” y que tanto Unión, a quien venció la fecha pasada, como Patronato, “son muy fuertes de local”. “Por ahí no hicimos el partido que queríamos pero lo más importante era llevarse los 6 puntos que vinimos a buscar esta semana”, expresó.

Con respecto a si el penal que ayudó a Estudiantes a empatar el partido fue válido o no, en respuesta a este medio Zielinski dijo: “el penal no lo vi. Parecía que fue penal desde el lugar donde yo estaba. Pero no opino de los árbitros cuando nos va mal ni tampoco opino de los árbitros cuando por ahí se equivocó en ventaja”.

“La verdad que yo creo que en esto fuimos inteligentes, no teníamos un buen partido hoy, no podíamos bajar la pelota ni jugar el partido que más queríamos y a veces hay que sufrir y tratar de levantar los partidos y llevarse los tres puntos que para nosotros es muy importante", sostuvo el entrenador

"A esta altura del partido fuimos inteligentes por cómo sacamos una diferencia en el primer tiempo”, añadió.

Valorando al equipo, Zielinski expresó: “Siempre la hemos peleado a veces un poquito mejor a veces peor pero siempre la peleamos. Peleamos todos los partidos como una final. A veces se nos da, a veces jugamos un poco mejor, a veces no. Pero este equipo nunca defrauda, siempre pelea y hasta el último minuto siempre trata de sacar una ventaja con respecto al rival”.