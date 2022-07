Johnny Depp presentó su primera colección de cuadros

Este jueves, el actor Johnny Depp puso en venta su primera colección de cuadros y tuvo un gran éxito. Tras pasar un mal momento y estar en el ojo de la tormenta, el protagonista de Piratas del Caribe vendió varios cuadros de su autoría a través de la galería Castle Fine Arte, de Londres.

780 copias de las cuatro obras de su colección “Friends & Heroes” fueron compradas y recaudó en cuestión de horas unos 3,6 millones de dólares.

"Siempre he usado el arte para expresar mis sentimientos y reflexionar sobre aquellos que más me importan, como mi familia, amigos y personas a las que admiro”, dijo Depp en un comunicado compartido por la galería. “Mis pinturas rodean mi vida, pero las guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse nunca”, reflexionó.

La colección “Friends & Heroes” está compuesta por una serie de retratos de varias celebridades que el actor admira profundamente: Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Keith Richards y Al Pacino.