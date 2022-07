Luke Kleintank: “A mis cinco, me uní a un musical y supe que eso era lo que iba a hacer de por vida”

FBI International es el nuevo drama policial de Universal TV que sitúa la acción fuera de Estados Unidos. Habrá nuevo equipo con base en Budapest que se desplaza por todo el mundo solucionando casos y defendiendo los intereses de los ciudadanos estadounidenses allá donde se encuentren. El líder del equipo es el agente Scott Forrester, interpretado por Luke Kleintank, reconocido actor que participó en Bones y Gossip Girl y con quien diario Hoy habló en exclusiva para la Argentina.

El actor se muestra muy contento en el arranque e inquiere: “¿Sos de Argentina? Estoy casado con una argentina, pero nunca fui allá, el padre de mi mujer era embajador, murió hace unos años. El castellano fue mi primera lengua, viví hasta los cinco años en México y de hecho hay videos en los que hablo en castellano, pero perdés tu lengua si no prácticas”. Y a continuación sigue preguntando y respondiéndose él mismo: “¿Te gusta el fútbol? Veo mucho deporte, pero ahora no tengo tiempo y tampoco puedo por miedo a lastimarme”.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—A mis cinco me uní a un musical que se llamaba Carnival, mi madre amaba actuar y lo hacía en el teatro de la ciudad y nos involucró a todos en esta puesta, de hecho creó el personaje para mí y supe que eso era lo que iba a hacer de por vida.

—¿Cómo llegaste a tu primer ­trabajo?

—Viví toda mi vida en Maryland y cuando quería ser actor comencé a investigar online qué hacer, me hice unas fotos y a esa persona, yo tenía 16, le dije que ya estaba trabajando para una gran agencia de Nueva York para conseguir un descuento en las fotos. Al terminar me sentí culpable de haber mentido y le dije la verdad, porque no sabía cómo presentarme, y él se rio y me dijo que enviaría las fotos a esa agencia para que las vieran y me consiguió una reunión con ellos ese mismo día, y fui, y aún sin vivir en la ciudad, viajaba cuatro horas por día para trabajar, durante dos años, en cada proyecto que me ofrecieron, ocho horas por día.

—Empezaste con una obra en tu pueblo a participar en varias series, pero también hiciste cine y teatro, ¿cuál soporte te gusta más?

—Son distintos, el teatro es como “el juego”, hablando como deportes, es en vivo; cine y televisión tienen dinámicas parecidas, el rodaje, el encuentro con los compañeros, es muy similar. En cine tenés más tiempo, a veces no, pero generalmente sí, sobre todo si es de un gran estudio. En televisión o streaming hacés diez episodios, o 22 si es para el prime time de una cadena, donde todo es velocidad.

—¿Qué es lo que más te gusta de encarnar a Scott en la serie?

—Creo que, como es un show internacional, vivir en otros países, como ahora estoy en Budapest, y conocer de la cultura y la gente, y trato todos los días de conectar con las estrellas invitadas, no me voy al tráiler, sino que estoy con ellos todo el tiempo, conocer gente, de diferentes países y nacionalidades, del país donde rodamos o de dónde vienen, es muy reconfortante el poder hacer esto, si rodáramos en la Argentina, por ejemplo, estaría con la gente, para saber más del lugar de donde viene mi mujer.