A los 34 años murió el cantante Chris Trousdale por coronavirus

El músico y actor Chris Trousdale, excantante de la boyband Dream Street, murió el martes a los 34 años por complicaciones derivadas del coronavirus. El artista estaba internado en un hospital de Bourbank, Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado a través de las redes sociales.

"Fue una luz para muchos y será extrañado por su familia, amigos y fanáticos de todo el mundo. Aunque parecía que él nos pertenecía a todos, la familia le solicita que respete su privacidad en este momento de duelo", dice el posteo, acompañado por una luminosa foto de Trousdale.

Chris Trousdale se unió a Dream Street a principios de 1999, cuando tenía apenas 14 años. Junto a la boyband publicó dos discos y varios singles exitosos, en una época en la que Backstreet Boys y NSYNC dominaban los charts. El grupo se separó en 2002 después de que los padres de los jóvenes acusaran a sus representantes de exponerlos a una vida de "alcohol, mujeres y pornografía".

Tras el rompimiento, decidió terminar sus estudios secundarios y embarcarse en una carrera solista. Participó de series de Disney como Days of Our Lives y Shake It Up, además de actuar en producciones de teatro en Broadway.



Su excompañero Jesse McCartney lo despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales: "Chris tenía una personalidad explosivamente encantadora con una cantidad ilimitada de talento. Aunque fuimos una banda por solo 3 años, a esa edad, se sintió como una vida y construimos una verdadera hermandad. Nunca olvidaré tu sonrisa".