AC/DC lanza su nuevo material

Bajo la dirección de los creativos Wolf y Crow, el proyecto musical legendario AC/DC presentó Witch’s spell, su nueva canción e inherente videoclip que los trae al ruedo con toda la intensidad que los caracteriza.



Siempre en movimiento, a fines del 2020 el grupo lanzó su decimoséptimo material discográfico titulado Power up que contiene 12 canciones con la impronta de siempre, ya disponible en el universo digital.



Recorriendo un poco su historia, esta formación legendaria ha sido influyente en la historia de la música y logró vender más de doscientos millones de discos alrededor de todo el globo terráqueo.

Asimismo, logró otros setenta y dos millones solo en Estados Unidos. Entre ellos se destaca el álbum doble Black in black. Fueron también incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame. Además, ganaron un Grammy por War machine en el 2010.



Con Power up, el grupo regresó a los escenarios y a la promoción de su arte, pero la pandemia imperante solo admite que la difusión sea realizada en formato digital debido a que las actividades dedicadas al espectáculo y a la cultura sufrieron un freno hasta nuevo aviso.



Por último, los integrantes de la agrupación están trabajando en los guiones de lo que será la serie que mostrará su origen y desempeño a lo largo de sus años de vida, así como también el detrás de escena que transitaron durante sus últimas giras. Será una producción breve destinada a la pantalla chica.