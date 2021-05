“Acompañamos todas las batallas que buscan el bien común de la sociedad”

Bajo la consigna Temas ­unidos, se realizó un disco conceptual que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y fue gracias a la obra del sello Make Noise Not War Records. El fin del proyecto está dado por apoyar la actividad ­humanitaria y filantrópica del movimiento Artistas por la Patagonia, que ayuda a las familias que perdieron todo por los incendios forestales.



En este sentido, Temas unidos estuvo a cargo del inglés Mark ­Slater y el argentino Gabriel Lococo que crearon el viaje instrumental en este álbum. Es por ello que este último y uno de los directores del sello, James Hazley, brindaron sus testimonios sobre la propuesta artística.

—¿En qué proyectos están ­inmersos?



—James Hazley: Ahora estoy terminando de producir el segundo disco del co-fundador de Mazzy Star titulado Suki Ewers junto con ­Rocker Meadows que se lanzará este verano. Asimismo, estoy escribiendo material de comedia junto con el popular actor norteamericano, Rodrigo Torres Jr. Además de estar emprendiendo el sello de música Make noise not war records con Sergio Bonacci Lapalma y Edith Sööt.



—Gabriel Lococo: En este momento, muy entusiasmado con el lanzamiento del álbum Temas unidos. Muy feliz de haber participado junto con el compositor Mark Slater y el sello americano Make Noise Not War Records de la mano de Sergio Bonacci Lapalma, James Hazley y Edith Sööt. Estoy trabajando en un nuevo material instrumental junto con el productor ­venezolano Raniero Palm. Esperamos lanzarlo antes de fin de año. También componiendo y representando en la Argentina y países de la región a la productora brasileña de bandas sonoras para cine y TV Music Solution, productora de la música de novelas bíblicas como Moisés y los diez mandamientos, Jesús, la tierra prometida y la nueva serie Génesis, todas compuestas por Daniel ­Figueiredo.

—¿De qué manera intentan sobrevivir en relación a la carrera y también para permanecer en boga?



—JH: No hay ninguna manera de lograr exclusividad en un ambiente artístico ignorante como Estados Unidos. La perla para los cerdos es la norma con los tontos consumistas corporativos. Sucede que se trata de una mentalidad relacionada con la productividad, la prueba y el error.



—GL: Es un tiempo donde todo cambió, de repente nos tuvimos que adaptar a una nueva realidad. Es un tiempo donde, de un día al otro nos vimos dentro de nuestras casas con un enemigo invisible afuera. Después de un año y medio donde cambiaron muchas cosas de ­nuestra vida, espero que pronto podamos estar todos vacunados, de poder trabajar libremente, en ­especial los que estamos en la industria del espectáculo que tanto ha sufrido y pronto todo se normalice. Trato siempre de ser positivo, y aunque fue un año y medio muy duro, donde el trabajo prácticamente se redujo al mínimo y vivimos con mucha incertidumbre, siempre caminamos con la confianza que esto también va a pasar y vendrán tiempos mejores. Soy una persona de mucha fe, y en este tiempo, es cuando necesitamos ­fortalecernos. En las crisis siempre hay ­cambios, es bueno encontrarse, adaptarse para seguir avanzando aún en las adversidades. En mi caso, traté de refugiarme en mis afectos y en la música para así lograr seguir componiendo, produciendo teniendo proyectos por delante.

—¿Cómo se adhieren ambos a la lucha cotidiana en las batallas de género, tan actuales e importantes?



—JH: De la misma manera como me trataron por ser un negro, como un extranjero del rock en los años 90. Fue terrible. De todos modos, siempre fui fiel conmigo mismo y, con el transcurso de los años, obtuve la atención que merecía.Ser una persona que está afuera del lugar privilegiado, que si bien no significa ser mujer, puedo entender lo que se transita al ser prejuzgado y excluido artificialmente.



—GL: Acompañamos todas las batallas que buscan el bien común de la sociedad. Me solidarizo con todos aquellos que luchan por sus derechos y mismas oportunidades. Sin ningún tipo de discriminación y fundamentalmente el respeto por el otro. Aplaudo el lugar que tiene la mujer hoy y acompaño en la igualdad de sus derechos.