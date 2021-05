Polémica: Gonzalo Bonadeo trató de “cucaracha” a Germán Paoloski

El lunes pasado, Germán Paoloski y Gustavo López protagonizaron un largo pase al aire de ESPN, por lo que Christian Martin, desde Manchester, tuvo que esperar bastante para intervenir y, por sus gestos y dichos, la espera no le agradó demasiado.

De hecho, cuando le tocó intervenir desde la ciudad inglesa, el corresponsal habló de "la paciencia de escuchar la pirología, la perorata y el debate interminable" entre los dos conductores de la señal que lo hicieron esperar. Paoloski quiso escudarse en López, pero Martin le recordó que "te contaban por acá (señalándose el auricular) que yo estaba esperando".

Para cerrar y una vez que el ex rugbier estuvo fuera de aire, el conductor dijo "vamos a hacerla más fácil, no lo saquemos más a Martin". Y lo hizo luego de hablar de "compañerismo..."

La cosa no quedó ahí, porque por estas horas Gonzalo Bonadeo opinó sobre aquel tenso cruce entre sus colegas y aseguró que su amigo Martin, como lo calificó, fue "forreado y boludeado a las 11 de la noche en plena pandemia, él en Manchester".

El conductor del programa que se emite por Club 94.7 aseguró que Martin es "un gran compañero de trabajo" y directamente trató de "cucaracha" a Paoloski y lo incluyó entre "muchos periodistas o animadores se mueven en función de cómo se pueden lucir ellos".

Para Bonadeo, en el tenso cruce "uno de los involucrados fue una cucaracha, no hablo de auriculares", aclaró. y agregó con poca ironía: "No me acuerdo cómo se llama, el que tuvo problemas con Christian… No me acuerdo, no me acuerdo".