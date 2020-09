Adabel Guerrero, furiosa con “La One”

Talentosa y carismática, se esperaba que Adabel Guerrero llegara a las últimas instancias en el certamen de canto. Pero a principios de mes, quedó sentenciada y no pudo dar el batacazo en el teléfono donde el público eligió a Esmeralda Mitre.

Desde entonces, la vedette se convirtió en panelista de La Previa del Cantando, donde en más de una oportunidad lamentó su eliminación y apuntó contra Moria Casán como una de las responsables.

Haciéndole honor a su lengua karateca, en un móvil “La One” reconoció que tuvo un llamado de la artista pidiéndole que “no hable de su exnovio”.

Al respecto recordó que la única vez que se refirió a él fue durante la primera aparición de la bailarina en el certamen de canto, donde vaticinó que seguramente él reaparecería, y fue así como sucedió.

“Ella no quería que él dijera que la hizo toda: los dientes, la cara, todo”, dijo refiriéndose a sus intervenciones estéticas.

Furiosa, Adabel amenazó con “arrancarle la lengua y comérsela”. Y ayer habló con Ángel de Brito y sus panelistas, donde reconoció que entendía y aceptaba el juego mediático, pero que ese era un tema sensible, personal y su límite. Y luego de decir que “la One” arregla con personas que le pagan por hablar, cerró concluyente: “Que no toque ese tema y que no se meta con mi familia”.