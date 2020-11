Adiós a la cordialidad entre Megan Fox y Brian Austin Green

Durante el rodaje de una película, la escultural Megan Fox y el esbelto Brian Austin Green, reconocido actor de Beverly Hill 90210, coincidieron por primera vez. La atracción fue mutua y, luego del trabajo, comenzaron a salir.

Tiempo después, festejaron su unión con una ceremonia pagana en una playa selecta junto a sus amigos, colegas y familiares. Así fundaron una pareja que unía su amor en la vida real con la profesión que los llevó a la fama. Ellos disfrutaron de los primeros años como pareja, cumplían con sus compromisos laborales y los contratos publicitarios como protagonistas de campañas exitosas.

En este marco decidieron fundar su familia y así recibieron a su primer hijo Noah, después llegó Bodhi Ransom, y, por último, Journey River coronó este clan.

Pero no todo fue color de rosas, ya que los tortolitos se separaron en reiteradas ocasiones. No obstante, siempre volvían a elegirse.

Luego de diez años en sagrado matrimonio, una crisis fuerte llegó para quedarse. Asimismo ella debió viajar a Puerto Rico para filmar Midnight in the Switchgrass mientras que él se quedó a cargo de los niños.

En esta travesía, las cosas empeoraron pues Megan se enamoró de Machine Gun Kelly, un rapero que integraba el elenco. Así el divorcio fue un claro objetivo para darle rienda suelta a esta pasión incipiente.

Una vez que la separación fue un hecho, Fox y Green mantuvieron la tenencia compartida y un trato cordial por el amor que se tuvieron, sin la necesidad de asistir ante un juez o abogados de por medio. Por el contrario, lograron consensuar las obligaciones parentales dentro del ámbito privado.

Ahora, a través de las redes sociales, son protagonistas de una pelea que recién empieza. Sucede que él publicó una foto de su hijo y ella le recriminó este acto diciéndole: “¿Por qué Journey tiene que estar en esta foto? No es difícil cortarlos o elige fotos en las que no aparezcan. Ayer tuve un gran Halloween con ellos, y notarás que no aparecen en mis redes sociales. Sé que amas a tus hijos. Pero no sé por qué no puedes dejar de usarlos en Instagram”.

Ante el silencio del destinatario, la mujer prosiguió: “Estás intoxicado con alimentar la constante idea que soy una madre ausente y tú eres el padre del año eternamente pendiente. Los tienes la mitad del tiempo. ¡Felicitaciones, sos realmente un ser humano extraordinario! ¿Por qué necesitás internet para recordarte lo obvio que es que tus hijos te aman?”.

Por otro lado, se tomó el trabajo de obsequiarle un mensaje amoroso a su actual novio músico comunicándole cuanto lo ama y aseverando que la relación está más fuerte que nunca. Lejos de contrariarla, Brian eliminó la fotografía donde aparecía disfrazado junto a su hijo menor para recortarla solo con su imagen y bajo el epígrafe: “¡Espero que todos hayan tenido un feliz Halloween!”.