Adrián Suar vuelve al cine con Jaque Mate

El próximo 25 de enero llega a los cines de Argentina una superproducción internacional de acción con un gran elenco, Jaque Mate, protagonizada por Adrián Suar.

El talentoso actor y productor no estará solo, lo acompañarán Maggie Civantos (Las chicas del cable, Vis a vis), José Eduardo Derbez (De viaje con los Derbez, Qué pobres tan ricos), Tsahi Halevi (Belén, Fauda), Mike Amigorena (El fin del amor, Limbo), Benjamín Amadeo (Robo mundial, Entrelazados), Charo López (LOL: Last One Laughing Argentina, División Palermo), Fiorella Indelicato (Fragmentada, Sandro de América) y Diego Cremonesi (Santa Evita, Monzón), entre otros.

En esta oportunidad, Suar vuelve a la acción e interpreta a Duque, un agente secreto internacional que, luego de años de haber abandonado la profesión por un trágico suceso, se ve obligado a volver al ruedo cuando un operativo comando secuestra a su sobrina.

Duque, formaba parte de una brigada internacional de agentes secretos junto con Gaucho (Cremonesi) y Nancy (López) de Argentina, Sofía (Civantos) de España, Lair (Halevi) de Israel y Molo (Derbez) de México, que resuelve delitos, estafas y atentados que ponen en riesgo la seguridad mundial.

Debido a una operación fallida en la que muere su hermano Gaucho, Duque decide retirarse y aislarse en un destino desconocido, pero el secuestro de su sobrina lo lleva nuevamente a la acción y lo obliga a robar una preciada fórmula científica como parte del rescate.

Desde Jaque Mate, su guarida secreta, Duque reúne a sus excompañeros y se desencadena una feroz carrera contra el tiempo en la que tendrán que mostrar sus habilidades y desplegar sus talentos más complejos.

Rodeados del mundo del ajedrez, su lógica, tácticas y estrategia, tendrán que planificar cada movimiento para poder estar siempre un paso delante de su oponente.

La película está producida por Amazon Studios y Patagonik y fue creada por Adrián Suar, producida por Juan Pablo Galli y Juan Vera; y dirigida por Jorge Nisco. El guion fue escrito por Leandro Calderone.

“Jaque Mate implicó para nosotros como productores el compromiso que está siempre presente en cada una de nuestras producciones: alcanzar el nivel más alto que el género y la historia en particular requieran. En este caso, el compromiso traía un componente extra, que lo volvía tal vez más desafiante: volver al género de acción que hace un tiempo no transitábamos y reencontrarnos con la exigencia distinta y única que implica producir cada escena de acción, con la sensación de vértigo constante que este tipo de proyectos requiere”, dijo Galli, director general en Patagonik