Adrián Suar vuelve al cine de acción

Con Jaque mate, Adrián Suar regresa al género policial, un tipo de proyecto que le ha dado muchas satisfacciones.

En la propuesta, acompañado por figuras como Maggie Civantos, Tsahi Halevi, José Eduardo Derbez, Benjamín Amadeo, Charo López y Mike Amigorena, encarna a El Duque, un agente secreto que deberá volver a armar su equipo para evitar que una fórmula científica caiga en manos equivocadas, además de recuperar a su sobrina secuestrada. Con logrados momentos y química entre todos los intérpretes, la mayor virtud de la película es la de aggiornar un género al que estamos acostumbrados a ver proveniente de otras latitudes.

“Es una buena película de acción con un poco de romance, y es una película entretenida, divertida. Hace mucho que no me peleaba tanto y me divirtió muchísimo, estaba muy concentrado en eso y en las partes de humor que tiene y en toda la acción y los disparos y correr y subirme a una moto y tener la historia de amor y trabajar con Benja, que está muy gracioso en la película. Su personaje se llama Malcocido, la verdad que se podría hacer un spin off del personaje más adelante”, contó en exclusiva a diario Hoy el actor y productor.

Por estos días, el actor se vio envuelto en polémicas por sus declaraciones acerca de la ficción y las propuestas de la Ley Ómnibus de recortar fondos en materia de cultura, llegando a responderle Javier Milei, el actual Presidente. “Escucho hablar de la cultura desde los términos económicos y es una mirada que entristece, que empobrece. El Presidente debe tener alguna sensibilidad con el tema de la cultura. Primero, porque está de novio con una artista. El pueblo argentino pagó mucho más caro los errores de los economistas que las obras de sus artistas”, dijo de manera contundente en la mesa de Mirtha Legrand.