Eric Masip: “Es una responsabilidad hablar así de una historia tan fuerte”

Mientras que el 23 de febrero se estrenará A través de tu mirada, una nueva entrega de la saga creada por la venezolana Adriana Godoy, ya puede verse en Atreseries Alba, una producción original de Atresmedia, en colaboración con Boomerang TV. Allí, Eric Masip encarna a Bruno, enamorado de Alba (Elena Rivera). Ellos verán cómo su historia cambia drásticamente por un hecho trágico e irreversible. Diario Hoy dialogó con Masip, en exclusiva para Argentina, sobre este y otros proyectos.

—Tenías todo preparado el legado para dedicarte al deporte, ¿cuándo supiste que no iba por ahí y sí por la actuación?

—Pues yo creo que de muy pequeño. Me gustaba todo lo que era contar historias, películas, teatro, en casa me disfrazaba ya desde mis cuatro años. Yo siempre lo atribuyo a que había una película que era la de Hook, la vi y ya me dije: “Ostras, se puede volar”. Entonces como que en mi cabeza de alguna forma se plantó esa semilla que poco a poco fue adquiriendo el valor de la actuación. Que en ese momento no pensaba quiero ser actor, yo lo único que pensaba es: “Quiero hacer eso, quiero poder hacerlo”. Entonces poco a poco fui probando muchos deportes, todo tipo de deportes, de hecho, hay deportes que ahora juego mejor que a cuando los probé de pequeño y practiqué mucho tiempo handball. Y cuando me lesioné dije: “Un momento, yo lo que quiero y lo que he querido hacer siempre es actuar”, y entonces ahí dije: “Es el mejor momento para hacerlo”.

—Y convenciste a tu familia de que querías estudiar actuación, pero ¿cómo fueron esos primeros pasos?

—Pues con mucho apoyo, la verdad hubo mucho apoyo, sobre todo por parte de mi padre que lo que uno se esperaba era lo contrario, la respuesta fue buenísima. Además, mi familia en general… son apasionados del cine y del teatro, siempre nos han llevado al teatro y al cine. A veces hay familias que no incentivan tanto eso y yo tuve la suerte que la mía sí.

—Estaba el deporte y estaba el arte y empezaste en este camino. Hoy nos convoca esta serie tan dura, ¿cómo fue ponerse en la piel de Bruno, tu personaje, en Alba?

—Fue complicado por muchas cosas, tanto por la situación externa como por el personaje. Por la externa es porque veníamos del Covid, era una época un poco convulsa. Y luego que al final es que es una responsabilidad hablar de esto y hablar así de una historia tan fuerte, tan dura, pero a la vez también creo que necesaria que se vea. Porque es algo que está ocurriendo, uno ve las noticias de violación en grupo, una cosa tan horrible, que uno sabe que es horrible, pero verlo de forma tan concreta, como es ver esta historia, es fuerte. Yo creo que si nosotros no llegamos a ir a tope con la preparación, pues no hubiera valido. Entonces hubo una cosa como de mucha responsabilidad, de mucho trabajo y también una cosa de a ver cómo hago esto, por qué esto, en qué momento yo voy a vivir esto. Hicimos muy buen equipo, todos jugaron su parte de una forma muy concreta y con mucho trabajo.

—El rodaje debe haber sido intenso, duro, ¿qué hacían para desconectarse un poco después de las jornadas laborales?

—Yo llegaba a casa, aparte de que llegaba con dolor de cabeza, porque además se rodó muy rápido, fue un rodaje muy intenso, rápido. Se rodaba mucho y muy seguido, hay muchas escenas que ves en varios capítulos que se rodaron todas en un día, y al día siguiente lo mismo. Entonces, como que yo llegaba así y también veía muchas películas, me acuerdo de que me decían: “Oye, vamos a ver esta película”, o esta cosa que era así un poco más dramática, y yo decía: “No, vamos a ver una comedia ligera que me saque un poco”. Pero también para volver al día siguiente con las pilas cargadas.

—¿Habías visto la versión original?

—Yo no la vi. Vi la nuestra y que es además la serie, claro. Ha tenido como varias vidas en esto, salía en abierto, luego salía en plataformas, tuvo varias vidas, entonces como que también… yo no la vi la otra. Mira que me habían hablado de ella aquí en España, que además también tuvo mucho éxito en varios países, pero es un formato muy diferente, es como en el sentido de que había muchos más capítulos y que creo que la original tiene un valor muy fuerte. Porque también te cuenta cómo es la historia en otro país, porque es muy diferente la historia oficialmente, las reacciones de los personajes y cómo lleva la trama. Aparte de que es mucho más larga, por los capítulos más que nada. Es completamente diferente porque la sociedad ahí es muy diferente. A ella, por ejemplo, la castigan por ello, el novio la deja porque es una deshonra y tal. Y eso en España, afortunadamente, no pasa tanto. Entonces sí que hay algo, que como no había tanta conexión con el tema y aparte de que nos recomendaron no verla, yo nunca la vi. Sí nuestra versión, porque una cosa es lo que vives dentro, pero luego lo que se ve es tan diferente. Mucha gente se nos ha acercado, o gente que por ­Twitter o tal y cual, nos han escrito. Hay mucha gente que le ha tocado de manera dura, incluso a gente que ha sufrido cosas de este estilo, no era la intención hacer eso. Pero si una historia que contamos puede hacer bien a alguien, o darle fuerza para salir de una situación dolorosa, o luchar contra algo que tiene dentro o fuera, pues, ostras, ya es una satisfacción muy grande.