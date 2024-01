Wanda o la China: ¿quién es más fanática de Hello Kitty?

Las redes sociales son el escenario escogido de una guerra para la que no estábamos preparados. Es que Wanda Nara y la China Suárez siguen en batalla por un ida y vuelta que sirvió para entretener a sus fanáticos durante el fin de semana.

Ambas protagonizaron un escándalo por un supuesto plagio que va desde detalles en las vestimentas, poses en las fotos, los colores que utilizan y, atención, a quién le gustó primero Hello Kitty.

Con respecto a este punto, la exblonda que acaba de ganar el Bailando de Italia subió una imagen a sus historias de Instagram con una bata rosa con la pequeña gatita estampada: “Dormí todas mis siestas eternas de grabaciones con ella puesta en Telefe, y también me trae suerte”. En otra imagen, escribió: “nunca copio a nadie porque nunca quiero lo que tiene otro y porque siempre consigo todo lo que quiero”.

Este debate comenzó cuando, tanto Wanda como la China, compartieron en sus redes imágenes con la pequeña felina en diferentes objetos. Luego la ex de Benjamín Vicuña, Nicolás Cabré y Rusherking escribió: “No gasto tiempo, chicos. Estamos al pedo. No tengo nada más que hacer y leí los mensajes y dije esta es la mía, voy a aprovechar. Consíganse un problema honesto, uno. Con la cantidad de cosas que pasan, chicos. Creo que a todos nos gusta Hello Kitty, además”.

Wanda, además, sumó un dato sobre la bata: “Él odia mi bata de Hello Kitty”, y recordó que, durante el confinamiento, para el jugador era “cero sexy, esto es pandemia en París”, y sumó “una marca muy top intentó convencerme para cambiar por una con mis iniciales, y nuevita. Y no pudo”.

Habrá que esperar al próximo intercambio en redes para ver cómo sigue el duelo y si alguna nueva acusación de plagio será debatida.