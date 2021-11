Adriana Aguirre asegura ser la vedette que sale con Maradona en la serie

Adriana Aguirre aseguró que el personaje de la vedette que pasa una noche con Diego en la serie "Maradona: sueño bendito" está basado en ella. Además reveló que estuvo enamorada de él.

A pesar de esto Aguirre se mostró molesta por como se la representó en la serie: “Me parece un horror, hay una ley que protege la intimidad de las personas que nunca se cumplió ni se cumple en este país. Yo entiendo que es una ficción, que no se utiliza mi nombre, pero soy igual, esa risita así, esa peluca rubia", manifestó.

En dialogo con "Nosotros a la Mañana" explicó puntualmente que fue lo que la enojó: "¿Sabés lo que me indigna? Primero, yo no era bolichera. Segundo, no andaba besándome con los hombres en los boliches y tercero, yo no lo conocí a Diego de esa manera”.

"En aquel momento jugaba futbol femenino y eso nos unía. Yo a Diego lo conocí en un canal de televisión donde nos hicieron una nota a los dos, a fines del ‘81", recordó y añadió: "Él jugaba en Boca, yo jugaba para Sportivo Barracas. Mi admiración hacia él nace a través del futbol".

A diferencia de su relato en la producción de Amazon Prime el personaje inspirado en ella, conoce a Maradona en un boliche celebrando su reciente incorporación a Boca Juniors, con mucho alcohol de por medio. "No tienen derecho a exhibirme de esa manera. Me hubiera gustado que lo hagan como realmente era, una señora”, afirmó Adriana.

Para finalizar Sandra Borghi, la conductora del programa, indagó: “¿Vos te enamoraste de Diego?” y Aguirre confesó que sí, muy emocionada y entre lágrimas.