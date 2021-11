L-Gante trató de dinosaurio a Enrique Pinti

L-Gante y Enrique Pinti protagonizaron un inesperado cruce de declaraciones en las últimas horas. Todo comenzó cuando le preguntaron al cómico que opinaba sobre el cantante, “yo no le veo mucho talento", respondió y añadió: "Por ejemplo, cuando era chico, le veía talento a Antonio Tormo. Talento para meterse en el ambiente. Yo tenía diez años y decía que no cantaba tan mal, que no desafinaba. En cambio, a L-Gante no. Pero también uno ya está grande y tiene otra sensibilidad. No me llega”.

Por su parte L-Gante respondió irónicamente desde su Instagram: “Me levanté decidido y creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia, que un señor Enrique Pinti dijo que yo no tengo talento y soy grasa", comenzó su descargo y finalizó: "Para el siguiente programa traigamos a un dinosaurio y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating”.