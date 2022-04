Adriana Paz: “Me gustaría hablar de mujeres importantes en cultura o deporte y que no son conocidas”

Todos los martes a las 22.30, Universal Premiere estrena Coyote, serie protagonizada por Michael Chiklis sobre la frontera y la división eterna entre Estados Unidos y México. En ella, Adriana Paz encarna a Silvia. Hablamos con la actriz para saber más detalles de la propuesta.

Chiklis encabeza el elenco junto a Paz, Juan Pablo Raba (La reina del sur, Narcos); Kristyan Ferrer (600 millas); Octavio Pisano (La ley y el orden: UVE); Julio César Cedillo (Narcos) y Emy Mena (El suspiro del ­silencio).

El proyecto fue creado por David Graziano (American gods, Southland), Josh Gilbert y Michael Carnes (Cuestión de pelotas), con la producción ejecutiva de Michelle MacLaren, que ha sido una de las productoras ejecutivas y directoras de grandes producciones como Juego de tronos, Breaking Bad o The walking dead.

Coyote cuenta cómo un agente que, tras 32 años patrullando en la frontera entre Estados Unidos y México, se retira. Es en ese último día de trabajo cuando, casualmente, encuentra un túnel que es usado para transportar productos de contrabando entre ambos países. Clemens se implicará tanto en la situación que acabará siendo perseguido por el hombre que ha tratado de capturar durante años.

—¿Cómo ves el actual momento de explosión de trabajo para los latinos en las plataformas?

—Creo que es un momento de mucha abundancia, que iba a suceder y la pandemia quizás lo aceleró, porque obligó evidentemente a la gente a estar en casa y a las plataformas a generar más contenido para poder cubrir la demanda. He escuchado que aquí en México no hay actores ni técnicos, por lo que es un momento de bonanza para nosotros y para la gente más posibilidades de escoger. No es como en la televisión que veías lo que ponían, acá eliges, lo dejas de ver o quieres más y más; eso nos obliga y al público a adaptarnos a eso y generar muchísimas más opciones.

—Después de haber protagonizado y encarnado a estas mujeres fuertes, ¿es complicado ahora elegir los roles? ¿Cómo los seleccionás?

—Hay muchas cosas: tiene que importarme de lo que estamos hablando. Es algo que hablo mucho con los mánagers (trabajo hace tiempo con ellos). Tiene que ver que nos interese el proyecto, lo que habla, los compañeros, el director y por supuesto, valoras el sueldo, el tiempo que vas a trabajar, lo que te aporta como actriz; porque tal vez no te paguen tanto pero te interesa el director y los compañeros. Se valora todo, si hay que salir del país, tengo un hijo y esposo, tenemos que ver todo y somos un buen equipo.

—Eso es muy importante...

—Claro, porque tu mánager no es solo quien negocia las condiciones de trabajo, es alguien que te conoce, confías en él y sabe cuáles son tus intereses para tu carrera, haces equipo con él.

—¿Qué te atrajo de Silvia, en Coyote, y cómo fue trabajar con Michael ­Chiklis?

—Ya estar en una serie en la que estaba Michael, Michelle MacLaren y David Graziano, nada más ese equipo me daba el impulso porque sabía que iban a hacer algo bueno. Después el tema de la frontera, pero desde otro lugar, un border patrol que defiende las fronteras del enemigo y luego la parte humana; de pronto él deja su uniforme porque las situaciones de la vida lo ponen en otro lugar.

—No has trabajado en Argentina, aún, pero sí participaste en Rudo y cursi con Guillermo Francella, así que estás conectada de alguna manera con nosotros, más allá de las series que vemos. ¿Tenés ganas de venir? ¿Te llegaron propuestas?

—Han llegado, pero por una cosa u otra no han salido, pandemia, apoyos, y uno sigue trabajando; claro que me encantaría, desde hace mucho tiempo. Sé del teatro y la televisión que se hace, me gustaría y me emociona y me gusta mucho viajar, porque creo que uno puede aprender de un país viviéndolo, como cuando estuve en España o Colombia. No en plan de vacaciones, esto te abre la visión y termina enriqueciendo el trabajo de actriz, porque somos contadores de historias de la vida, no importa si es ciencia ficción o drama, y viajar enriquece y trabajar en otros equipos también. Así que me encantaría.

—Vamos a soñar, ¿hay algún personaje que tenés ganas de encarnar? Puede ser alguien de la cultura, ­historia, política, alguien a quien admires...

—Ahora no tengo ni el dato ni el nombre, pero leí por ahí, porque empezamos a entrenar box con mi esposo y leí sobre una entrenadora. Y de eso me gustaría hablar, de mujeres importantes en cultura o deporte que no son conocidas. Yo fui deportista, jugué al básquet durante mucho tiempo, pero ahora que me preguntas esto, me gustaría hablar del deporte de mi país más allá del futbol, porque no se habla. Y en mi país por ejemplo, serviría para destacar la importancia del deporte para el desarrollo de una sociedad; entiendo que un niño o niña que hace deporte, mejora su rendimiento, así que más que un personaje, me gustaría hablar de eso.

—¿Y te gustaría que sea desde el lado de la mujer?

—Sí, hasta tenía la fantasía de escribir un guion sobre un equipo de básquet femenino infantil, porque es algo que conozco. Podría hablar sobre una entrenadora, niñas jugando y de la importancia que tiene eso para muchos aspectos de la vida, porque para mí lo fue; ha sido importante hasta para cuando entré a la escuela de teatro, hablando a nivel de motricidad y trabajo en equipo.

—Te compro la idea, así que ya tenés tarea...

—Con mi esposo, que también es actor, tenemos la cosquilla de hacerlo hace rato, de hacer algo que nos llegue y nos importe. De hecho, queremos tomar talleres de guión y luego no podemos porque hay que trabajar. Y tampoco nos hemos disciplinado, porque creo que hay que hacerlo para ver si servimos o hay que contratar a alguien que lo haga por noso­tros, pero sí tenemos ganas de crear desde ese lugar.