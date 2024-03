Ágata Roca: “Nunca había hecho un papel así de estas dimensiones”

Un nuevo amanecer, que ya está disponible en Atresplayer, es una producción de Atresmedia en colaboración con Spotlight Media, protagonizada por Yo­landa Ramos, y está escrita y dirigida por José Corbacho, a quien acompaña Belén Macías en la dirección. En ella Ágata Roca encarna a Almudena, y dialogamos con ella para saber más del personaje y su trabajo.

—¿Cómo estás viviendo el estreno?

—Disfruté mucho este personaje tan particular y fui a un pase que hizo José Corbacho con todo el equipo. Porque evidentemente me habían invitado en Málaga para estar el fin de semana y por compromisos que tengo con el teatro no pude estar, y me sabe muy mal. Pero tuve el placer de ver dos de los capítulos y la verdad es que se lo decía a José: “Oye, te estoy tan agradecida, porque yo creo que nunca había hecho un papel así, de estas dimensiones, siempre me daban papeles más de chicas inocentes”. Y, claro, Almudena no tiene nada de inocente y me encanta, o sea, estoy encantada con este personaje.

—¿Cómo fue imaginarla? Porque cuando te llegan los libros hay algo de una descripción y demás, pero ¿cómo fue ponerle el cuerpo?

—Ya en la prueba que hice empecé a descubrir muchas cosas de esta Almudena que se tendrían que trabajar a fondo, esta fortaleza aparente. Porque al final de la serie se ve que también esconde su fragilidad y su humanismo, pero es un tipo de personaje muy competitivo, muy ambicioso, muy adicta al trabajo y que su parte más personal y sentimental, pues, la tiene absolutamente bloqueada. O sea, no, no es su fuerte. De ahí que tenga también, pues, sus procesos contra Candela, que la manipula un poco y es bueno es un poco víbora. Entonces todo se tiene que trabajar porque esto no se tiene, y entonces se tiene que trabajar. Y José, la verdad es que es un placer trabajar con él. porque además trabaja desde sí, la verdad, desde la comedia, pero siempre desde una verdad. O sea, nunca quería buscar tampoco el estereotipo o quizás sí y luego ya irnos a una parte más profunda que es la verdad del personaje.

—Contame, ¿fue clave para crear a Almudena el encuentro con Yolanda?

—Sí, la verdad es que yo a Yolanda la conocía, pero no había tenido el placer de trabajar con ella. Además, Yolanda tiene algo que a mí me gusta mucho, que es una actriz con muchas tablas y que le gusta improvisar, no se ciñe al guion al cien. Entonces es todo un reto trabajar con ella porque nunca sabes por dónde te va a sorprender, y a mí esto me da vida, y me motiva. Entonces yo creo que hicimos un buen tándem en este sentido, porque aunque no le des el pie exacto, pues, una relación muy viva, y muy del momento. Y había momentos de carcajada, y hay una escena, pues, que terminamos las dos llorando, o sea, es muy potente trabajar con Yolanda.

—La serie tiene una crítica muy descarnada acerca de lo que son los medios, los programas de entretenimiento, y sobre todo estos programas de talento ridículo, del perro que perrea y no perrea. Y tu ­personaje no es que dice cosas desacertadas, dice lo que todos pensamos en un momento de desborde, ¿cómo fue un poco también pensarlo desde ahí?

—Es verdad que es un tipo de televisión que seguramente incluso se hace, como hemos visto esto que dices del perro, cosas políticamente incorrectas, y me imagino que están mal vistas. En este sentido, yo creo que sí, que hay una buena crítica mordaz y aunque podamos todos participar de estos programas, pues, que tienen ese culto a programar a un público más popular, pero, bueno, que existen... y que por algo existe, porque la gente se los ve y la verdad es que es un retrato total.

Yolanda hace el personaje este del jurado y es tal cual estos programas. Y el personaje que hago yo, Almudena, pues, es esto que lo tiene que controlar todo y también se ve un poco la verdad de la mentira de estos programas porque tú solo ves lo que se muestra, pero detrás hay cosas pactadas. Entonces, dices: “Cuánta mentira hay y que no lo vemos desde fuera, ¿no?”. Pero dentro de estos programas hay un submundo impresionante. Yo creo que José a mí me dijo al principio, y yo tengo muchos nombres concretos en la cabeza, pero no te los voy a decir, de gente que él conoce de este mundillo y que, claro, no entramos en buscar nombres que seguramente yo tampoco conocería, pero no se quedó ahí en un, bueno, en una crítica así irónica, con cariño. Porque la verdad es que es un humor muy suyo, y hay momentos de carcajadas, pero también hay momentos muy tiernos. Además, la serie toca un tema tan serio y tan poca broma como es la desintoxicación, y en la adicción al alcohol, a la cocaína y todo, y yo creo que esto José lo quería tocar de verdad no hace una burla de esto.

—¿A vos te interesó también que no se quede en la crítica?

—Bueno, yo creo que sí, porque también es verdad que estamos en un momento en el que cada vez se habla más de estos temas y la gente sale del armario y no hay pudor en hablar de esto, y pienso que está muy bien. O sea que ayuda mucha gente, y hacer ficción de esto basado en hechos reales, pues, está bien. La gente también quiere ver estas cosas, quiere ver comedias, pero que se hablen de temas muy latentes en la sociedad y que antes eran tabúes y que ahora se habla. No paran de salir libros de gente más o menos conocida que dice yo era adicto, yo confieso que, incluso el alcohol que es una cosa que todos hemos hecho como que no pasa nada, pero en ese alcohol hay una adicción, socialmente más aceptada, pero también hay ese peligro.