Agustina Agazzani, sin pelos en la lengua

A mediados de marzo, Martín Baclini y la modelo Agustina Agazzani iniciaron un noviazgo. Por esta razón, fueron contratados como dueto para la edición del Bailando 2020 que quedó estanca hasta nuevo aviso por la pandemia imperante. Ni bien iniciaron los ensayos, Cinthia Fernández, la ex del empresario rosarino, reveló ciertas verdades del pasado y comenzaron asperezas mediáticas que incomodaron a Agazzani y decidió renunciar al certamen de baile. Tiempo después el romance incipiente terminó pero los roces entre las chicas quedaron latentes.

Ahora la mannequin estará en el Cantando y se prepara para dar lo mejor de sí. Fue entrevistada por Pampita y se expresó sobre el noviazgo trunco: “Con Martín nos estábamos conociendo hacía menos de 20 días cuando empezó la cuarentena. Esa distancia, más el lío, me hizo ver que eso no era para mí. Nos empezamos a ver y terminó. Fue algo pautado. Lo que sucede conviene”.

Además, destacó que no tiene ninguna relación con la panelista y vedette. De todos modos, en caso de ser necesario, podría mantener un encuentro: “Hablando las cosas se arreglan. Pero acá no hay nada que arreglar. Para pelear se necesitan dos. Si me la cruzara en un tiempo, supongo que no va a ser un momento tenso”, concluyó.