Alejandra Guzmán podría ir a la cárcel

Con una trayectoria firme y mediática, Alejandra Guzmán es una cantante pop que siempre transgredió las reglas con sus acciones, letras y performances osadas y sensuales.



Con el correr de los años, fundó una familia y se convirtió en mamá de una joven modelo llamada Frida Sofía. Sin embargo, la felicidad quedó trunca porque la joven demandó a su mamá y a su abuelo, el actor mexicano Enrique Guzmán por abuso sexual y violencia. En estas horas presentó la denuncia y su representante Xavier Olea afirmó: “Me gustaría advertirles que para no afectar ni a las personas ni a la investigación, hay circunstancias específicas que no les podremos contestar para no afectar a ninguna de las partes en este proceso. Como saben, hace algunas semanas el despacho Oléa & Oléa fue contratado por Frida Sofía para preparar, elaborar y presentar una denuncia penal por hechos con apariencia de delito presumiblemente cometidos en su agravio por los señores Enrique ‘N’ y Alejandra ‘N’, es decir, su abuelo materno y su señora madre”.



Asimismo, reiteró la modalidad estratégica que pensó para recabar la información al respecto: “Durante esta semana nos dimos a la tarea de tener un sinfín de comunicación con Frida y parte de su familia para conocer los hechos y antecedentes de los mismos, también nos dimos a la tarea de validar lo anterior con testimonios, documentos, imágenes, videos y periciales que confirman sus dichos”.



Por último, la joven de 29 años brindó una entrevista para dar a conocer sus pareceres sobre la denuncia pública realizada y Gustavo Adolfo fue el periodista a cargo.



La joven, sin pelos en la lengua, arremetió: “No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una ‘exclusiva’. A muchos les cuesta entender que esta no fue una ‘exclusiva’ que yo vendí, es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está a la venta”.



Además, se mudó junto a su papá para poder estar contenida mientras atraviesa este arduo proceso cumpliendo con sus obligaciones laborales incursionando en el diseño y la actuación