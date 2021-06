Gerard Flores: “El arte fue sanador para mí y quise que también lo sea para otros”

Instalado en Hollywood hace años, el artista y actor Gerard Flores acaba de ­lanzar su sencillo Ya no vuelvas, al mismo tiempo que termina su participación en una película.



Para saber más de este compatriota que triunfa en Estados Unidos, ­diario Hoy dialogó vía Zoom con él.



—¿Cómo es para un artista que apuesta a una carrera en otro país que la pandemia detenga todo?



—Recién ahora se está empezando a abrir un poco más, pero acá en California, se abría, aumentaban los casos, se cerraba todo de nuevo, pero fue bárbaro, se paró todo. Yo recibo 200 o 300 mails por día con audiciones e información, updates de cosas que van sucediendo y tenía 0 mails, todo parado. Y fue fuerte además porque lancé el primer corte, Esta noche, en Marzo. Iba a ir a Miami, a México, tenía la rueda de prensa, y se paró todo, rearmamos todo, pero gracias a la tecnología nos reinventamos y trabajamos lo mismo. Yo venía con mucho trabajo, fue shockeante, porque se paró todo, pero por suerte nos adaptamos.

—Y ahora un año después estás presentando Ya no vuelvas, ¿cómo te sentís con este lanzamiento?



—Estoy supercontento, porque primero lo recibieron muy bien, a la gente le gustó la temática, el video, y es la primera vez que planeo algo y salió como quería. Cuando lo vi plasmado me sorprendió, porque tiene el mensaje, la estética, que quería, y además ya me acostumbré a esto de hablar con los periodistas por Zoom, y poder llegar a muchos lugares así, me encanta, es sacar lo bueno de lo malo, no nos podemos ver cara a cara, tomar un mate, abrazarnos, pero lo bueno es que podemos hablar.

—¿Fue complicado poner en palabras estas ideas sobre lo tóxico de las relaciones? ¿Es autobiográfico?



—Creo que toda canción o toda persona que escribe siempre deja algo en una canción, y en términos de relaciones tóxicas esto puede ser en todos los ámbitos, vínculos, amigos, trabajo, y en relaciones es aún más, porque cuando convivís con eso crees que es normal, pero no es así, y cuando te suena la alarma, tenés que irte, es eso de “mejor solo que mal acompañado”. Sé que es difícil, porque cuando estás inmerso no lo ves, hay que escuchar al afuera, a los amigos, ver qué te dicen, porque seguramente ellos pueden verlo más concreto, porque cuando “estás en el bosque todos los árboles te tapan”, es sofocante. Todos tuvimos relaciones así, y en pandemia he escuchado muchas cosas, sobre la toxicidad de las relaciones, y así salió la canción.

—¿A qué otras cosas le has dicho a lo largo de tu vida “ya no vuelvas”?



—A tantas, y me gustaría decirle “ya no vuelvas” a más. A amigos, más cuando te das cuenta de la toxicidad, y siempre decís: “Bueno, atiendo una vez más”, pero he dicho hasta acá llegué, es duro, pero te das cuenta luego que estás mejor sin ese vínculo en ese entorno.

—¿Cuándo te diste cuenta de que el arte era lo tuyo y que querías ir a Estados Unidos a continuar tu carrera?



—Desde chico siempre me gustó el arte, pero mis viejos, con esa mentalidad de terminar los estudios tuve que esperar a terminar al secundario. El arte fue sanador para mí y quise que mi arte también lo sea para otros, para abrir cabezas, para ayudar. El arte me ayudó a superar momentos feos, como el bullying que sufrí en el secundario, y me ponía música y me sentía mejor, y eliminaba pensamientos oscuros, muy feos. Por eso hago arte para conectarme con los otros, abrir cabezas, tocar fibras, hacer pensar y sentir. En cuanto a cómo emigré, se fue dando, primero vine como turista, después quise estudiar inglés, que nunca me gustó, de hecho en la escuela me iba mal. Aquí mismo cambié mi visa, me puse a estudiar, estuve primero en Nueva York, luego en Austin Texas, y ahí hay una movida muy grande de actuación, de castings, series, empecé haciendo comerciales, después una película, trabajé con Robert Rodriguez en una participación de una serie, y después llegué a Los Ángeles, hace cuatro años, y se fue dando todo natural.



—¿Te gusta una profesión más que la otra?



—Las dos por igual, son distintas. La actuación es una fiesta para uno solo, la música es para muchos, porque actuando te conectás con otro actor, pero el feedback viene después, de otra manera, en cambio, con la mú­sica la conexión es inmediata y la sentís, son cosas tan distintas y hermosas las dos que es difícil de elegir.

—¿Qué estuviste haciendo en cine?



—Un corto que participó en varios festivales, y además hice una película para Hallmark Channel, pero no sé si se verá ahí o Lifetime, es de Navidad, explorando la cultura portorriqueña, estuve con muchos latinos, hice mis escenas y estuve haciendo algunos inserts. Me ayudó mucho aquí Beth Broderick, que en Texas me insertó allá, en el medio y me guió en qué hacer y dónde tomar clases.

—¿Cómo sigue este año tan particular de trabajo?



—La película se estrenará hacia fin de año, estoy preproduciendo la siguiente canción y escribiendo la próxima, va a venir mucha música y espero ir a visitarlos y a cantar en breve por allá.