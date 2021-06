Chris Martin y su obsesión por la Luna

Bajo la banda Coldplay que integra, Chris Martin presenta Higher power, una canción con su video que contó con la estética lunar que los antecede en sus últimas producciones. Contó con la participación del grupo de baile de Seúl que interpretó a personajes extraterrestres para esta circunstancia audiovisual.



Al respecto, el cantante esbozó: “Intentaríamos cualquier cosa dos veces. No me importa el ridículo, ya que solo digo lo que me parece verdadero. Eso es lo que todos tenemos que hacer”.