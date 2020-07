Alejandra Rubio: “A la hora de informar, no hay que herir al otro”

Dueña de una sonrisa que todo lo puede y una trayectoria construida en base a esfuerzo y perseverancia, la periodista de espectáculos Alejandra Rubio dialogó con diario Hoy sobre sus caminos recorridos. Además, reflexionó sobre los proyectos en común con su papá, el aclamado Cacho Rubio, así como también junto a su heredero llamado Nehuén. Asimismo, reveló cuáles son los secretos, códigos y valores para desempeñar la profesión y no caer en lugares comunes.

—¿Cómo transitás este momento inusual de la humanidad?

—Es difícil porque tengo problemas de bronquios. Me operaron de un cáncer en el pulmón entonces soy paciente de riesgo. Tengo que cuidarme al extremo y solo salí para vacunarme. En relación al trabajo, estoy en el programa junto a mi papá que lo llevamos a cabo por Zoom. En los otros salgo por teléfono hasta que termine la pandemia. Para estos momentos, necesitamos una palabra de aliento. Considero que el espectáculo también sirve para sanar, para cuidar y acompañar. No solamente podes ventilar los trapitos del otro sino todo lo contrario, hacer un relato de las luchas, de obtener los sueños, entre otros.

—¿Cuáles son los parámetros a la hora de informar? ¿Tenés cuentas pendientes?

—Cuando a uno le pasan cosas realmente complicadas e importantes, sabe que no puede hablar pavadas. Ese fue mi quiebre en la profesión. No me sirve, no me llena hablar de un cuerno, no me interesa hacerle el mal al otro. Gracias a mi profesión le puedo dar una mano al que está del otro lado. Me enteré de muchas cosas, heredé amigos de mi papá del mundo del espectáculo, vamos a cenar y hablan intimidades abiertamente porque saben que nada saldrá de esa mesa. Elijo no contarlo porque tengo palabra. A la hora de informar, no hay que herir al otro. Siempre traté de tener un sello personal. Respecto a las entrevistas me gusta mucho el estilo de Lalo Mir como también admiro la calidez y la frescura de Pampita. Me gustaría hacer una versión de mi programa radiofónico Íntimamente en la televisión. Sin embargo, no tengo muchas asignaturas pendientes porque voy hacia lo que la vida me depara.