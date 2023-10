Alejandro Awada: “Me gusta la responsabilidad con la que encaramos el proyecto”

Ya está disponible en Prime Video la segunda temporada de Iosi, el espía arrepentido, protagonizada por Gustavo Bassani y con un papel clave encarnado por Alejandro Awada. Con él hablamos para saber más de la nueva entrega. Awada estrenó recientemente en los cines de Argentina y Uruguay la película Norma, junto a Mercedes Morán. Quien, curiosamente, también es parte de la serie, encarna a un personaje inspirado en Miriam Lewin, la autora del libro en el que se basa esta superproducción dirigida por Sebastián Borensztein y Daniel Burman.

—¿Cómo fue volver al personaje? ¿Apareció rápido?

—Es un personaje muy atractivo y lo de siempre, investigar con respecto a quién es el tipo, qué hace, cómo lo hace, y no imagino diferencias. Sí, al final de la segunda y a partir del capítulo tres o cuatro con Dafne (Minerva Casero), pero sí es cierto que no cambia demasiado y me parece un personaje muy atractivo.

—La serie nos pone de nuevo en la historia y en estos hechos tan terribles que aún siguen sin justicia, ¿cómo es para ustedes trabajar en una serie en donde justamente está este pedido de justicia que sigue y encararlo desde el entretenimiento?

—Lo acabas de decir. Comprometerse con lo que estás contando. Hay un borrón y cuenta nueva que no nos gusta en lo más mínimo. Es un padecimiento de la Argentina. Vuelvo a decir, no es un atentado contra una comunidad, es un atentado contra la Argentina, que pasó y no pasó completamente nada después de eso. Eso me genera mucha tristeza.

—Fuera del guion, ¿buscaste más información? ¿Investigaste por tu cuenta?

—Tuve la suerte y la posibilidad de poder enterarme de cómo funcionaba la cosa. Hay un probable inspirador, mejor dicho, se inspira a lo mejor de un señor que no voy a decir el nombre, pero que fue una persona que está afuera de la comunidad, de la cole, y yo creo que lo que más me gustó es eso. Me gusta la responsabilidad con la que encaramos el proyecto y cómo lo contamos, qué contamos y cómo lo contamos, con mucha responsabilidad, con mucho por la justicia.

—Después de participar en producciones de estas características, ¿te gustaría cambiar de género? Hacer, no sé, comedia, por ejemplo…

—Me encantaría. Una comedia televisiva.

—¿Por qué hay que ver Iosi, el espía arrepentido? ¿Qué razones le darías a aquellos que aún no vieron la primera y ya tienen esta nueva entrega?

—Porque es excelente desde todo punto de vista. Estamos orgullosos.