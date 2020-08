Alejandro Fantino tiene coronavirus

Alejandro Fantino confirmó en su cuenta de Instagram que tiene coronavirus. Así se lo confimaron los especialistas, luego de realizarse el hisopado por tener síntomas. "Me empezó a doler el cuelo y me empezó a picar un poquito la garganta, el viernes a la noche. Hoy me levanté con dolor de cuerpo y llamé a mi médico".

Tras los estudios, los mismos le confirmaron que padece el virus: "Ni bien me hisopé, automáticamente me aislé. Tengo en mi casa una parte para mí y hace un ratito me llegó el resultado de que tengo Covid positivo. Estoy perfecto, no tengo fiebre y me siento bien".

Además destacó que realizará la cuarentena estricta durante dos semanas: "Voy a estar 14 días aislado y cuidándome. Estaré bien cuidado por mi médico y esperando que esto pase. Lamentablemente esto nos pude pasar, por más que uno se cuide laburando. El virus está por todos lados. Les mando un beso gigante a todos".