Yas Gagliardi, el nuevo fenómeno pop

La cantante Yas Gagliardi lanzó No te olvido. Diario Hoy dialogó con ella para saber más sobre su trabajo.

—¿Extrañás el contacto con el público?

—Sí, muchísimo, estábamos por hacer una minigira, el No te olvido tour y se canceló. Estar arriba del escenario, cantar, sentir la adrenalina, que me conozcan, son momentos únicos y los extraño muchísimo. Estuve en el festival Billboard, compartiendo con artistas que admiro mucho y, si bien no es lo mismo, hay gente en su casa que estuvo pendiente de nosotros; no recibís aplausos pero sí mensajitos, es lindo.

—¿Cómo fue hacer el video en pandemia?

—Fue increíble, algo que nunca había hecho. Lo dirigió Mariano Gobello desde Buenos Aires. Me ayudó mucho mi familia.

—Siempre te acompañan ellos…

—Sí, tengo la suerte de que siempre lo hacen.

—¿Cuándo te diste cuenta de que la música era lo tuyo?

—Canto desde chica, no hay un momento exacto, me metí cada vez más. Hice un disco a mis 12 años. Hoy no me imagino hacer otra cosa.