Juan Manuel Herrera: “Entré a la TV por suerte”

El pan nuestro de cada día es el nombre del programa con el que de lunes a viernes a las 15.30 por El Gourmet, Juan Manuel Herrera revela los secretos de la panadería. Diario Hoy dialogó con él para saber detalles del programa y su ingreso a la TV.

—¿Cómo fue continuar el legado familiar?

—En realidad lo seguí por las vueltas de la vida. En mi adolescencia no quería saber nada con esto porque sabía el trabajo que lleva. Estudié gastronomía y me di cuenta que las materias panadería y pastelería no me costaban nada.

—¿Alguna vez te imaginaste en la televisión?

—Nunca. Volví de España después del 2001 y se me ocurrió enviar un currículum a Utilísima y quedé. Fue suerte.

—¿Qué desafíos asumís a la hora de avanzar en temporadas?

—Aprendí que la panadería es algo que le gusta a la gente, porque además los ingredientes no son caros, los pueden encontrar en cualquier lado; busco por el lado de la panadería clásica argentina, algo que la gente pueda replicar en su casa.

—¿Qué es lo más fácil para hacer en panadería?

—Pan casero, 500 gramos de harina, 10 gramos de sal, 50 gramos de grasa vacuna, 20 centímetros cúbicos de agua, 20 gramos de levadura, se hace una corona, con la sal lejos de la levadura, la grasa al centro de la corona de harina, el agua y se amasa hasta que nos quede una masa lisa, que no sea demasiado dura.

Dejamos descansar y repartimos en bollos, lo vamos a volver a bollar y después hay que dejarlo duplicar volumen, mientras pasa eso calentamos el horno a 180 grados y el tiempo de cocción va a variar según el tamaño que tenga; uno de medio kilo va a tardar entre 30 y 40 minutos de cocción.