Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron su boda

Se conocieron hacia fines de 2017 pero oficialilzaron durante los primeros meses de 2018, y aunque quisieron ir de a poco, no pudieron: el corazón puso quinta de entrada. Alejandro Fantino y Coni Mosqueira dieron el sí en el Registro Civil de la ciudad de Bahía Blanca el 21 de octubre pasado, después de cuatro años de noviazgo y casi dos de convivencia. El sábado finalmente tuvieron su fiesta y su celebración del amor en Máximo Paz, en la imponente estancia Villa María, junto a doscientos invitados e invitadas.

Gabriel Rolón, quien con el correr de los años se ha hecho íntimo amigo de Fantino, ofició de maestro de bodas. Luego de la ceremonia y antes de meterse de lleno en la fiesta, los flamantes marido y mujer dijeron algunas palabras frente a la prensa que se acercó al lugar. “A ella no la había visto y cuando se abre la puerta de la Estancia la vi a ella, vi su vestido, tenía como una luz todo alrededor, dije: es una valquiria. ¡Hermosa!” dijo él. También se refirió a su padre, fallecido hace unos años, y a cómo había decidido tenerlo presente en semejante momento: contó que le pidió al cantor de tangos Ariel Ardit (uno de los tantos números musicales de la jornada) que preparara junto al Sexteto Mayor cuatro tangos que el propio conductor escuchaba de chico con su papá. “Sé que mi papá está presente” agregó, emocionado. Y por su lado, Coni, rebosante de alegría expresó: “Viví con mucha ansiedad hasta la ceremonia, ahora todo es felicidad. Estoy muy emocionada, cuando vi a la familia, a todo el escenario armado, a la música, vos ahí que sos un bomboncito”.

Algunos de los que dieron el presente, del selecto grupo de invitados, fueron el diputado Facundo Manes junto a su esposa, los relatores y excompañeros de radio de Fantino, Roberto Leto y Daniel Mollo, la periodista Diana Deglauy, Pamela David y Daniel Vila, entre otros.

Coni y Alejandro se conocieron hacia 2017 en el VIP de un boliche. Él estaba recién separado de la actriz Miriam Lanzoni, después de un matrimonio de diez años. Y ambos han declarado que fue un flechazo a primera vista. “Ella estaba con unas primas. Todas unas bombas en ese equipo. Me acerqué, charlamos un rato y no sabía de qué hablar”, contó en su momento el conductor sobre aquella noche. Aunque muchos especulaban respecto a la edad de ambos –él tiene 51 y ella 29- el amor pudo más. Después de algunas salidas y de oficializar, la pandemia los obligó a convivir en la zona de Nordelta. Y eso afianzó aún más el vínculo. Al respecto siempre se recuerda la divertida anécdota que suelen contar ambos sobre aquellos primeros días de convivencia. Fantino es un defensor de que la pareja pueda dormir, cuando lo crea necesario, en cuartos separados. Por el lado de ella, la respuesta es negativa, pero eso no representó ningún escollo en la convivencia. Hacia mediados de este año y frente a las costas del mar Egeo, en la ciudad de Santorini (Grecia), el conductor finalmente le propuso casamiento a Mosqueira y la respuesta se hizo carne. El propio conductor supo brindar detalles de aquel romántico momento: “Me llevé el anillo, que lo había comprado en Buenos Aires, y armé todo para que eso se dé y se haga el pedido oficialmente”.

El civil se llevó a cabo el pasado 21 de octubre en Bahía Blanca, ciudad de la que es oriunda Mosqueira. Aquella ceremonia oficial se transmitió en vivo y en directo a través de Neura, el canal de Twitch del conductor. “¡Recontra acepto!”, fue la respuesta de Fantino, frente a la pregunta de la jueza si aceptaba ser el esposo de Coni. El fin de semana, finalmente, el amor de ambos tuvo su propia celebración.