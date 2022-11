Fin de fiesta para el 37° Festival de Cine Internacional de Mar del Plata

En una concurrida ceremonia de clausura, con actores, actrices, directoras, directores y gran parte de la comunidad audiovisual, el 37° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dijo hasta el año que viene premiando a Tres hermanos, de Francisco J. Paparella, como la mejor película de la Competencia Internacional.

En una edición que tuvo la bendición de contar con salas llenas en todas las funciones y una diversidad de películas que aportaron la cinefilia necesaria para seguir alimentando la mística del Festival, Saudade fez morada aqui dentro de Haroldo Borges, se llevó el lauro a Mejor Largometraje y en esa sección, ex aequo, Ana García Blaya y Melisa Liebenthal, por La uruguaya y El rostro de la medusa, fueron elegidas las mejores directoras. Sonia Parada, de Los de abajo, se llevó el premio a la mejor actriz, mientras que Andrew Bujalski se llevó el premio a mejor guion por There there. La mejor película de la Competencia Latinoamericana fue para Trenque Lauquen, de Laura Citarella, y el jurado eligió a Mato seco en chamas, de Joana Pimenta y Adirley Queirós, como el mejor largometraje. Leandro Listorti se llevó el premio Suárez a la mejor película por Herbaria, y el mejor largometraje resultó ser Sobre las nubes, de Maria Aparicio.

Otros galardonados fueron Carne de Dios, mejor corto de la Competencia Argentina, The newest olds, de Pablo Mazzolo, mejor película de la Competencia Estados Alterados. Plata o mierda, de Toia Bonino y Marcos Joubert, obtuvo el premio a la mejor película de la Competencia En Tránsito. Cambio cambio, de Lautaro García Candela, una de las mejores propuestas de la edición, con un pulso único y actuaciones verdaderas, se llevó una mención especial en la Competencia Internacional, al igual que Anhell69, de Theo Montoya, en la Competencia Latinoamericana.