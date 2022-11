Recta final para el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

En la recta final, el 37° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata sigue recibiendo invitados nacionales, e internacionales, que engalanan la fiesta del cine en la ciudad más feliz del país. Así, tras el paso de Ricardo Darín, Cecilia Roth, John McTiernan, Rodrigo Sepúlveda y Andrew Bargsted, entre otros, un puñado de realizadores y realizadoras tuvieron su encuentro con el público.

La esperada La uruguaya, de Ana García Blaya, que adapta el best seller de Pedro Mairal, fue una de las grandes propuestas hasta el momento. “Al presentar esta propuesta se me cruza por la cabeza que puede haber una tercera, con la primera decía que si hacía una segunda iba a poder decir que era directora, y en esta oportunidad, que me llamaron, además había mucha expectativa, porque después de una primera que fue tan recibida, con tanto amor, estaba esa espera, igual siento que le puse, con libertad, algo mío a la película, el rock que hay en mí, no sé cómo se recibida pero es lo mejor y lo que yo podía ponerle”, contó la directora. “Había presión porque 2.000 personas, que aman el libro, la literatura, estaban tras la propuesta, 2.000 visiones diferentes que al hacer la película se borra esa imaginación y a ellos, los productores, les decía que esta película es la mía, que en colaboración, es la que hicimos”, finalizó.

Otro habitué del festival, Santiago Loza, presentó Amigas en un camino de campo, una historia de, valga la redundancia, amistad, en la que un hecho extraordinario, dispara la travesía de estas personas que además están atravesadas por el dolor. “Para mí es siempre muy conmovedor volver a Mar del Plata” comentó Loza. “Últimamente, para las películas, como las que hago, los festivales cumplen como con la función del estreno, porque estamos viendo muchas cosas en casa, y el festival es como el acontecimiento, el estreno hoy en día es un lugar muy árido, porque además se programan en horarios muy estrambóticos, así que sí, cumple en parte la función del estreno”, concluyó.

Y alguien que todos los años, sea en competencia o en secciones paralelas, visita La Feliz con sus películas es José Celestino Campusano, que trajo La reina desnuda al festival. “Es muy grato venir, porque es un festival muy empático con nuestras propuestas”, dijo. “La película la filmamos con mucho entusiasmo en Santa Fe, en Gálvez, y después de rodar esta hicimos otra que se llama El clan Vega, en San Jorge, y en esa provincia se está generando su propia masa crítica de cine, generando una cuestión escalable. Martínez Suárez me recomendó hablar con Adrián Culasso, que dirige Pizza Birra y Cortos, y a partir de ahí se generaron contactos, una experiencia del terreno”, terminó.

Hoy se conocerán los ganadores de las competencias en una ceremonia que comenzará a las 19 en el teatro Auditorium.